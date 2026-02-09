Модерното виждане на Крум Зарков е полезно

Основен проблем на Европа е, че социалдемокрацията е остаряла

Имам адски много различия със социалдемокрацията на Крум Зарков. Само че огромен фактор за проблемите ù е, че е остаряла. Това е и основен проблем на Европа. Ако средната възраст в държава като нашата е 45 години, средната възраст в политиката сигурно вече гони 60+. Радостин Василев е най-младият партиен лидер в парламента на 41.

Това не е въпрос само на възраст - имаме примери на политици над 70 със свежи идеи. Имаме примери на 30 годишни с уморени, остарели виждания. Обаче, за Бога, всеки вижда как политиката изостава от времената. Как пък може във Франция един от потенциалните президенти, Жордан Бардела, да е на 30 години? Целият свят обсъжда края на либералната демокрация и какво се случва след това, как ще живеем с изкуствения интелект, тук се плюем по площади кой бил червен и син докато рециклираме някакви малоумни мутренски вражди от 90-те... Безумие.

Струва ми се, че Крум Зарков има по-съвременни виждания. Добро, лошо, само по себе си модерното виждане е полезно.

Това не са и празни приказки, впрочем. Случвало ми се е на участие да попадна с човек, който ми е пълна противоположност, но да сме 100% съгласни за някои безмислени и губещи времето въпроси в политиката и върху какво трябва да се съсредоточим.