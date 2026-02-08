Десет въпроса за случая “Петрохан”:

1. Защо ПП-ДБ министърът на околната среда и водите Борислав Сандов през февруари 2022 сключва споразумение със сдружението на Ивайло Калушев, с което легитимира това сдружение, въпреки, че веднага предизвиква остра реакция сред други еко-сдружения?

2. Защо ПП-ДБ министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписва споразумение със сдружение с име “Национална агенция за контрол на защитените територии”, след като е видно подвеждащото наименование на това частно сдружение?

3. Защо ПП-ДБ министърът Сандов услужливо си затваря очите пред факта, че частното сдружение с подвеждащото име “Национална агенция за контрол на защитените територии” очевадно дублира дейността на самото министерство?! То е все едно ДАНС - Държавна агенция за национална сигурност - да подпише споразумение за сътрудничество с някое частно НАНС - Национална агенция за национална сигурност?!

4. Защо ПП-ДБ министърът Сандов днес се опитва да заблуждава обществото, че от това споразумение не произтичат права за групата на Ивайло Калушев, след като такова споразумение с министерство дава безценна легитимност на всяко едно НПО?!

5. Защо ПП-ДБ министърът Сандов не е предприел мерки за прекратяване на споразумението въпреки подадения сигнал от сдружение “Балканка”, в което са описани странните практики на групата около “лама” Калушев, окупирала хижа “Петрохан”?

6. Защо ПП-ДБ министърът на вътрешните работи Бойко Рашков закрива РПУ Годеч по същото време, по което Сандов подписва споразумението с “Националната агенция” на “лама” Калушев?

7. Защо по едно и също време двама министри на ПП-ДБ Сандов и Рашков работят в синхрон, за да осигурят пълен комфорт на групата около Ивайло Калушев в хижа “Петрохан”?

8. Защо МВР безпрепятствено е предоставило възможността на лицата от групата на Калушев да регистрират и да разполагат с цял боен арсенал, с който без никакво законово основание да контролират обширни държавни територии и да унижават и сплашват туристите в този регион?

9. Защо при ПП-ДБ правителството с премиер Кирил Петков през 2022 г. Агенцията по вписванията е регистрирала частно сдружение с очевидно подвеждащото име на държавна институция “Национална агенция за контрол на защитените територии”? Това плод на потресаваща некомпетентност ли е, или е резултат на нечие обаждане “отгоре” - и ако да, кой се е обадил?

10. Защо държавни органи като прокуратурата, МВР, ДАНС, ДАЗД и др. не са предприели никакви адекватни и резултатни действия, за да бъдат защитени здравето и животът на шестима български граждани?!

Има и още въпроси от етичен характер.

Един от тези въпроси е - какво прави ПП-ДБ министърът Борислав Сандов на тези снимки от същия месец април 2022 г. - все пак, български министър и все пак, в християнска страна - с този видимо нечистоплътен и крайно съмнителен гуру да “спасява световните почви” с плоски ПР-демонстрации?

Кой “лама” му докара този гуру?

И последно - какви са зависимостите между “лама” Калушев и “зеленото трио” ПП-ДБ министърът Борислав Сандов, ПП-ДБ зам. министърът Тома Белев и техния помагач Андрей Ковачев?

Кой е държал “чадър” над НПО-то на Калушев?