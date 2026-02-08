Няма данни за външна стрелба по кемпера на Ивайло Калушев, съобщиха от МВР (ВИДЕО)

На местопрестъплението са открити оръжия

Няма данни за външна стрелба по кемпера, в който бяха открити застреляни Иво Калушев и двамата млади мъже, издирвани след тройното убийство в хижа "Петрохан".

Това каза директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, на извънреден брифинг заедно с шефа на ОДМВР-Враца старши комисар Красимир Йончев, във връзка със случая.

По-рано днес бяха открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и издирваното заедно с тях 15-годишното момче, в кемпер в района на връх Околчица над Враца.

"Открити са три простреляни лица и автомобил. И те, и превозното средство са свързани със случая "Петрохан", потвърди гл. комисар Васков.

"Работим по всички версии - и за убийство, и за самоубийство. Включително по версията за затворено общество с елементи на секта. На местопрестъплението са открити оръжия", информира той.

Разследващите са провеждали издирване, включително в пещери, тъй като Калушев е опитен спелеолог.

Случаят е без аналог в България, категорични бяха разследващите.

Проверява се цялата дейност на неправителствената организация на Калушев и всички връзки на лицата. Издирват се още свидетели по случая.

Сигналът за кемпера е подаден от местен овчар на телефон 112 в 9:29 часа тази сутрин.