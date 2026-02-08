Протест: Близки на загинали при катастрофи поискаха спиране на „войната по пътищата“

Близки на загинали при катастрофи и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата с искания за справедливост и спиране на „войната по пътищата“ под надслов „Стига смърт по пътищата. Повече няма да търпим“. Те носеха снимки на загиналите си роднини.

Организатори на протеста са Сдружение „Ангели на пътя“.

Техните искания са за справедливи наказания и бързи производства, що се отнася особено до дрогирани и пияни шофьори, които са нарушили правилата за движение по пътищата и са отнели човешки живот.

По-късно участниците в митинга се отправиха на шествие от Съдебната палата до Орлов мост, където поставиха карамфили в памет на всички жертви на пътищата у нас.

Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа, Николай Попов каза, че основните искания на протестиращите са поемане на отговорност и оставки на съдии, които „вършат непрестанно безобразие“.

Според Попов е необходима спешна и реална съдебна реформа, включително премахване на политическите квоти във Висшия съдебен съвет, тъй като, по думите му, никой не е застрахован от „бруталните решения на съда“, които се превръщат в ежедневие. Като друг пример, той посочи и освобождаването на шофьора, причинил катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.