Варненци протестираха срещу презастрояването

Жители на южните квартали на града искат въздух и зеленина

В "Галата" и "Аспарухово" никнат нови блокове без инфраструктура

ВиК-капацитетът е изчерпан

Жители на южните варненски квартали "Галата", "Аспарухово" и съседните местности Зеленика и Боровец изязоха на втори пореден протест с искане за спиране на бурното строителство, за опазване на зелените площи и промяна в градоустройствената политика на общината. Според хората визия за дългосрочно устойчиво развитие на тази част от града липсва от години и заради това продължават да се реализират серия от големи инвестиционни проекти за жилищно строителство, без да има нужната инфраструктура.

Двата южни квартала скоро ще удвоят населението си, което разчита единствено на Аспаруховия мост за придвижване до Варна. Електропреносната и ВиК мрежите също не могат да поемат свръхнатоварването. Преди по-малко от един месец управителят на „ВиК-Варна” инж. Веселин Русев би тревога, че южните квартали се захранват само от една чугунена тръба, която минава под Аспаруховия мост. След това по етернитови тръби с помпи водата се изкачва по стръмен склон през свлачищен район, където имотите са изцяло частни. Русев посочи, че ситуацията с канализацията е аналогична, капацитет на всички съоръжения е изчерпан, а за да се отговори на инвестициония бум, е нужен поне още един водопровод с нови помпени станции. Той уточни, че още миналата година е докладвал за кризата, проектанти на дружеството са изготвили задание за новите мощности, което е предадено на общината, но мерки до момента няма.

Други проблеми са изсичането на гори и градежите в съседство със свлачищни терени, алармираха протестиращите, които с шествие в центъра на „Аспарухово” призоваха за запазване на екологичния баланс в южната част на Варна. Подготвена е и подписка с искане за промяна на градоустройствените планове в полза на хората. Те са категорични, че ако бурното строителство не бъде ограничено, районът ще се превърне от зелен крайморски оазис в бетонно гето и все някога ще повтори трагедията в Елените.

Жителите на южните квартали протестираха и в края на ноември миналата година. Тогава акцент бе изсичането на горски масиви в „Галата” и вилните зони край квартала, за да се отворят строителни площадки за огромни кооперации. Това унищожава естествения зелен буфер, който предпазва струмното крайбрежие от наводнения и свлачища, посочват и сега протестиращите и настояват общината да спре да издава нови разрешения за строеж в зоните с висок екологичен риск и във всички останали, докато не се разшири ВиК и електропреносната инфраструктура.