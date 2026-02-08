Румен Петков за трагедията „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо

Случаят „Петрохан“ отново поставя въпроса за институционалната отговорност и ролята на държавата при тежки криминални инциденти. Бившият вътрешен министър Румен Петков очерта сериозни съмнения около действията на институциите преди трагедията.

Според него случаят „Петрохан“ показва институционална немощ. За него при това криминално деяние има два основни въпроса:

„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват“, коментира Петков по БНТ.

По думите му, въпросите наистина са повече от отговорите.

"Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“

Случаят поставя сериозен въпрос за ролята на институциите, включително МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето, категоричен е политикът.

Румен Петков коментира и вчерашния Конгрес на БСП, на който Атанас Зафиров се оттегли от председателския пост и бе избран Крум Зарков.

"Вчера Конгресът на БСП показа две неща. Първо, разум и достойнство. И искам да поздравя Атанас Зафиров за начина, по който се оттегли. Върху него се изля много помия, много обидни квалификации, много лични нападки. Той запази достойнство. И второ, вчерашният Конгрес показа една нова атмосфера в БСП и в левицата. За първи път няма разправа с довчерашния лидер, няма зачеркване на довчерашния лидер, а има ясно очертан път с отчитане на постигнатото в един много тежък период. Това са две стъпки, които показват и решимостта на новоизбраният председател Крум Зарков. Успех му пожелавам.“