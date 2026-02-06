2022 г.– годината на легитимация на НПО-то от Петрохан и "Космическото училище", което Николай Денков пусна

Заповедта за вписване на частното основно училище "Космос" е издадена 10 дни преди разпускането на правителството в оставка на Кирил Петков

2022 се оказва щастлива година едновременно за "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) с днешна дата на злощастната група на застреляните, намерени до хижа "Петрохан", така и за нашумялото Частно училище "Космос" в село Осоица. Същата година МОН дава лиценз на нетипичното школо, в което обучават с методи на "естествена психотерапия", а НАКЗТ получава легитимация от МОСВ.

Частното училище, в което е преместен малкият Леон, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан", е Cosmos International School, познато като "Космос" и се намира в близост до град Елин Пелин, съобщи по-рано "Труд news". В сайта на Школа за Приключения "Роук" има няколко рекламни материала, свързани с това училище.

Школа за Приключения "Роук" и Частно училище "Космос"

Школата за Приключения "Роук" на издирвания във връзка със застреляните край хижа "Петрохан" трима негови съратници "рейнджъри" Иво Калушев припознава Частно училище "Космос" за свой партньор или поне на образователна институция, на която меко казано симпатизира.

В публикация на официалната си страница във "Фейсбук" от 10 септември 2022 година Школа за Приключения "Роук" отправя покана за откриването на първия учебен ден на "Космическото училище" в село Осоица с публичен пост, който гласи: "На 15 септември от 10,00ч. ще бъде официалното откриване на Cosmos International School. Ще пожелаем на първокласниците и останалите ученици попътен вятър. От 11,00ч. ще има приятна музика, изпълнена от невероятните музиканти Калин Вельов, Милен Кукушаров, Ирения Васкес, Яна Кръстев. Заповядайте! Подготовка гори!

Споделена е поканата за откриването на Cosmos International School в социалната мрежа.

Това специално отношение към Частното средно училище "Космос" от страна на Школата за Приключения "Роук" на издирвания Калушев не кореспондира, дори показва обратното на написаното в публикуваната позиция на "Космическото училище" в четвъртък вечерта в социалните мрежи по случая "Петрохан": "Всякакви твърдения, внушения или интерпретации, целящи да свържат училището с лица, свързани с трагичния инцидент на територията на хижа „Петрохан“, са напълно неоснователни, фактически неверни и представляват недопустими спекулации. Училището никога не е организирало лагери, екскурзии или каквито и да е други съвместни дейности с посочените лица. Единственото взаимодействие се изразява в излъчването и представянето през месец юни 2025 г. на филма „Подводните пещери на Юкатан, Мексико“ в рамките на детски научен фестивал, без училището да е имало каквото и да е организационно, договорно или друго обвързване с лицата, създали или участвали във филма".

Публикацията по-горе на Школата за Приключения "Роук" е от септември 2022 година и покана за първия изобщо първи учебен ден и официалното откриване на училището.

МОН издава заповед за вписване на Частно основно училище "Космос" през месец юли 2022 година.

Прави впечатление, че удостоверението на Частно основно училище "Космос" от Министерството на образованието и науката с номер 323 от дата 22.07.2022 година и публикувано на сайта на образователната институция, е издадено 10 дни преди разпускането на правителството на Кирил Петков на 2 август 2022 г., с министър на образованието Николай Денков. Подписано е от зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева, назначена на 12 май 2022 г. от министър-председателя Петков.

"Труд news" припомня, че от 22 юни 2022 г. кабинетът Петков, известен още като Четворната коалиция, беше в оставка след гласувания вот на недоверие, като на 2 август 2022 г. предава властта на служебното правителство на Гълъб Донев.

Следващото удостоверение от МОН, вече на "Частно средно училище "Космос" ООД" е с номер 372 от дата 10 юни 2024 година и е подписано от зам.-министър Мариета Георгиева, кадър на ПП – ДБ.

На 08 юни 2023 година премиерът в кабинета "Денков-Габриел" Николай Денков връща със своя заповед като заместник-министър на образованието Мариета Георгиева, съобщи тогава правителствената пресслужба. Георгиева заемаше същия пост и през 2022 г., по времето на правителството с премиер Кирил Петков. Тогава тя бе заместничка на Денков, който беше министър на образованието. Така през юни 2023 година тя влиза в екипа на новия министър проф. Галин Цоков.

На 5 март 2024 г. акад. Денков подава оставката на ръководения от него кабинет в изпълнение на уговорката за ротация между ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ. Кабинетът продължава да осъществява дейност като правителство в оставка до назначаването на служебно правителство, което следва да подготви предсрочни парламентарни избори. Смяната на властта е осъществена на 9 април 2024 г., а начело на служебния кабинет застава председателят на Сметната палата Димитър Главчев.

Както вече "Труд news" написа още в първия ден на трагедията в Петрохан, през същата 2022 г. "Петроханската дружина" от "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) бива легитимирана от МОСВ и Борислав Сандов, министърът на вътрешните работи Бойко Рашков закрива Районното управление в Годеч – поради отпаднала необходимост, а "Гранична полиция" беше изтеглена от града.