$100 000 награда за информация за Петрохан обяви Човекът паяк - Иван Кристоф

$100 000 награда за информация, която да помогне за намирането на изчезналото дете и младеж с Ивайло Калушев обяви човекът паяк Иван Кристоф. Пред „Труд news” той обяви че дарява и три скутера от италианската марка „Garelli“, на онези които помогнат със сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

„Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, разказа Човекът паяк.

„Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бекъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидера им да не си опази“, написа във Фейсбук Иван Кристоф.

Попитан какво мисли за случая „Петрохан“ той каза: „Става въпрос за много пари! Това са едни хора, които за много кратко време решиха и изкараха много пари.“