Нито дума за 22-годишния Николай Златков от НПО-то в хижата на смъртта край Петрохан

Разследващите, умишлено или не, не споменават името Николай Златков, който при създаването на НАКЗТ е бил едва на 18 години, а съратниците му в инициативата, могат спокойно да му бъдат бащи, показва възрастовата разлика

Трети ден продължава разследването по мистериозния казус с убийството на тримата мъже до опожарената хижа "Петрохан". Лаконичната информация, изкопчена от репортерите е, че и към този час полицията търси трима души, като вече беше потвърдено, че между тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. За другите двама - нито дума.

"За случая "Петрохан" се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването, обяви в сряда и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който определи случая като по-фрапантен от сценария на криминалната мистерия "Туин Пийкс". "Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си", потвърди той. "Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. "Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва", посочи още Васков, без да дава подробности.

И докато всички говорят за собственика на хижата Ивайло Калушев и многозначителния смс до майката – прочутата пианистка и професор в Националната музикална академия Стела Петрова Димитрова–Майсторова, то никой не спомената останалите двама издирвани.

В публичното пространство вече се появи неофициална информация, че полицията е пуснала за издирване 16-годишно момче, което за което има обосновани предположения, че е било на местопрестъплението преди, по време или след смъртта на тримата убити Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Обявеният за издирване и 51-годишен Ивайло Калушев и застреляният 49-годишен Ивайло Иванов са съоснователи на сдружение "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии", работят заедно в Школата за приключения "Роук". Били са в тясно сътрудничество и с Министерството на околната среда и водите през 2022 г. по времето, когато ресорен министър е Борислав Сандов, за което вече писахме.

Проверка на "Труд news" в протокола от учредителното събрание на Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии от 10 януари 2022 година установи, че първите избрани членове на Управителния съвет са: Ивайло Валентинов Иванов, роден през 1976 година, Ивайло Георгиев Калушев, роден през 1974 година и Николай Николаев Златков, роден през 2003 година.

И полицията, и прокуратурата не споменават името на в момента 22-годишният Николай Златков, който при създаването на НПО-то е бил едва на 18 години, а съратниците му в инициативата, могат спокойно да му бъдат бащи, показва възрастовата разлика. Или най-малкото говори за нетипичен приятелски кръг от хора с голяма амплитуда във възрастта.

Не е изключена и роднинска връзка с оглед на това, че първите, вписани като учредители на на неправителствената организация са майката на Ивайло Калушев в и съпругът й художникът Николай Майсторов.

И все пак - къде е Николай Златков?

Има неофициална информация, че полицията го търси, но публична такава за издирване или публикувана снимка от властите, няма.

От години ДАНС разследвала НПО-то, което стопанисва скандалната хижа Петрохан, разкри Димитър Куманов от сдружение "Балканка". Шефът на ДАНС Деньо Денев разкри вчера, че още преди 2 години е проверявана дейността на рейнджърите и резултатите били предадени на прокуратурата. Той отрече агенти на ДАНС да са присъствали на огледа на убийството.

Полицията проверява и откъде убитите са разполагали с огромни средства. Вътре в хижата и около нея е имало видео и термокамери, дронове за наблюдение, включително и инфрачервено, сигнални датчици, електрически шейни. Стана ясно, че сред спонсорите на "рейнджърите" са бизнесмените Асен Асенов, Атанас Симеонов и бизнесдамата Сашка Безуханова.

Сред политиците, близки до неправителствената организация, се споменава и името на кмета на София Васил Терзиев, който днес излезе с официална позиция за отношенията си с "Иво, Дечо и Пламен", които познавал "лично". "Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично". И преживявам това, което се случи". Терзиев сам засегна и въпроса за финансирането на НАКЗТ: "Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение". Цялата позиция на столичния кмет, четете тук.