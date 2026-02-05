Схемата на Сандов, Белев и Ковачев за овладяване на Петрохан

В Споразумението от 8 февруари 2022 г., подписано от Борислав Сандов и „Национална агенция за контрол на охрана територии“ - изрично е описано, че обект на охрана е точно и конкретно защитена зона по „Натура 2000“ – „Западна Стара планина“ с идентификационен номер BG0001040 и площ от 253 153 хектара. Зоната обхваща огромна територия, достигаща до българо-сръбската граница.

От картата ясно се вижда мащабът на територията, която Министерството на околната среда и водите еднолично – без търг, конкурс, съгласуване или одобрение от Министерския съвет – е предоставило за контрол и охрана на едно неправителствено сдружение, което към онзи момент е било без реална дейност и без офис. В обхвата на това решение попада и граничната зона на страната, пише Еконовини.

Андрей Ковачев дава началото на схемата

По искане на Сдружение за дива природа „Балкани“, представлявано от Андрей Ковачев – член на коалицията „За да остане природа в България“, през 2021 г. Министерството на околната среда и водите определя защитена зона „Западна Стара планина“ BG0001040.

По-малко от година по-късно министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписва въпросното Споразумение. По това време заместник-министър с ресор „Биоразнообразие и защитени територии“ е Тома Белев – длъжност, която по пряка служебна характеристика отговаря именно за зоните по „Натура 2000“.

Това означава, че както Борислав Сандов, така и Тома Белев са съучастници при подписването и прилагането на този акт.

Сандов лъже

В публикация във Facebook Борислав Сандов твърди, че „беше подписано изготвено от моя екип рамково споразумение“. По сведения още от 2022 г., когато „Еко Новини“ разкри случая, се установи, че нито едно звено в Министерството на околната среда и водите – включително Правната дирекция или други служби – не е било запознато със съществуването на това Споразумение.

По това време най-близкият до Сандов и Белев човек – Андрей Ковачев – е назначен за главен съветник. През него е преминавала цялата кореспонденция на министъра, като именно Ковачев еднолично е подготвял документи, заобикаляйки установените административни правила на министерството.