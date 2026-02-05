Желязков и ген. секретар на ОИСР ще представят доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“

В срещата ще участват Теменужка Петкова и Георг Георгиев

Министър-председателят Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в четвъртък, 5 февруари, в сградата на Министерския съвет. В срещата ще участват министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на външните работи Георг Георгиев.

От 16.00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет премиерът Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман ще представят официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“. Докладът, изготвен от ОИСР, съдържа задълбочен анализ на основните икономически тенденции и перспективи за развитието на страната, както и препоръки за публични политики.