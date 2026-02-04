Президентът Илияна Йотова: Отговорността за служебния кабинет е на парламента (Обзор)

ДПС поиска премиер с административен опит, ИТН против Главчев и Гюров да са начело на правителство

Необходими са действия срещу ценовия шок

Президентската институция не носи отговорност за служебния кабинет, отговорността е на Народното събрание. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с представители на парламентарната група на ДПС-НН.

“Всички признават несъстоятелността на последните промени в Конституцията, които доведоха до лишаване на президентската институция от избор при съставянето на служебен кабинет”, подчерта държавният глава. Йотова припомни, че президентът Румен Радев два пъти е сезирал Конституционния съд, за да се върне духът на

Конституцията за истинско разделение на властите и да бъде съставен служебен кабинет, отдалечен от политическото статукво, който да преведе страната през парламентарната криза до съставянето на редовно правителство.

Йотова подчерта, че след последните промени в Конституцията трябва да посочи един от петимата, съгласили се да бъдат служебен министър-председател. „ Това не е моят избор и няма как да нося политическата отговорност”, посочи президентът. Тя подчерта, че ще спази Конституцията и ще възложи мандат за съставяне на служебно правителство на един от съгласилите се кандидати.

От ДПС-НН настояха премиерът да е с административен опит и да не е приближен до партия.

Представителите на ИТН изтъкнаха, че не бива да се допуска политическа фигура да оглави служебния кабинет и бяха категорични, че такива са Димитър Главчев и Андрей Гюров.

По време на консултациите с президента от БСП поискаха да бъде приет Бюджет 2026, подчертаха, че няма проблем той да мине на второ четене.

“Нуждаем от спешни решения и действия, които да спрат ценовия шок, както и от мерки в помощ на най-уязвимите групи граждани и най-бедните хора. Необходим е адекватен държавен бюджет, съобразен с влизането на страната ни в еврозоната”, подчерта президентът.

Йотова увери, че стремежът и е предсрочните парламентарни избори да бъдат проведени на първата възможна дата след Великденските празници.

Консултациите при президента за формиране на служебно правителство завъшват със срещи с представители на АПС, МЕЧ и “Величие”.