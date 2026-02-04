Вижте какво реши Министерски съвет днес, 04 февруари 2026 г.

За ратификация се предлага Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г.

Министерският съвет прие Решение, с което се предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2021-2028 г., подписан на 18 ноември 2025 г. в гр. София. България ще получи финансова подкрепа на стойност 110 908 174 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2021 - 2028 г. ще се подкрепят проекти в тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права и Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми: Програма „Енергийна сигурност“, Програмен оператор: Министерство на енергетиката, бюджет: 25 000 000 евро; Програма „Устойчивост на водните ресурси“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 26 500 000 евро; Програма „Култура“, Програмен оператор: Министерство на културата, бюджет: 14 880 000 евро; Програма „Местно развитие“, Програмен оператор: Министерство на образованието и науката, бюджет: 40 350 000 евро.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори и тяхното одобрение да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения. Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

За ратификация се предлага Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г.

Министерският съвет прие Решение, с което се предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г., подписан на 18 ноември 2025 г. в гр. София. България ще получи финансова подкрепа на стойност 106 098 357 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. ще се подкрепят проекти в тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права и Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми: Програма „Устойчивост на водите“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 8 000 000 евро; Програма „Иновации“, Програмен оператор: Иновация Норвегия, бюджет: 30 000 000 евро; Програма „Правосъдие“, Програмен оператор: Министерство на правосъдието, бюджет: 36 600 000 евро; Програма „Вътрешни работи“, Програмен оператор: Министерство на вътрешните работи, бюджет: 25 000 000 евро.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Правителството прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2025 г.

Министерският съвет прие на днешното си заседание доклада за дейността на Съвета за административната реформа (CAP) през 2025 г. Съветът е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация.

Сред основните решения на CAP през 2025 г. са одобряването на Годишния доклад за регулаторната политика за 2024 г., Методология за планиране на човешките ресурси в държавната администрация, Методология за оценка на работното натоварване, както Доклад за несъответствия на вписаната информация за административните услуги в Административния регистър и интернет страниците на администрациите, предоставящи административни услуги.

Изменя се Устройственият правилник на Държавна агенция за бежанците

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС). С проекта на акт се променя Устройственият правилник на ДАБ при МС с цел подобряване на организацията на работа и вътрешната координация; ефективно разпределение на ресурсите и намаляване на административната тежест; гарантиране на прозрачност и отчетност в дейността на агенцията; укрепване на капацитета за постигане на по - добри резултати от дейността на агенцията.

С оптимизация на структурата и дейността на ДАБ при МС следва да се постигне повишаване на ефективността и контрола при провеждането на обществени поръчки, прилагане на политики и мерки за защита на мрежовата и информационна сигурност на агенцията, повишаване на ефективността в работата.

Правителството одобри сключването на договори за пътнически жп превози за следващите 12 години

Министерският съвет одобри сключването на договори за пътнически жп превози и упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да подпише договорите с избраните изпълнители.

Министерството на транспорта и съобщенията проведе открита процедура за извършване на обществени превозни услуги с жп транспорт, разделена на три обособени позиции - за западен, северен и южен регион на България. За Западния регион на първо място е класиран операторът „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. За извършване на обществената услуга в Северния и Южния региони е избран превозвачът „Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.

Български пощи ще получава пълна компенсация за извършването на универсалната пощенска услуга

Правителството актуализира Методиката за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната пощенска услуга. Промените създават възможност „Български пощи“ ЕАД да бъде компенсирано в пълен размер за разходите за извършване на универсалната пощенска услуга.

Държавата гарантира правото на всеки гражданин, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет услуги с определено качество и на достъпна цена.

Поради характера на универсалната пощенска услуга нейното извършване дава право на Български пощи да получава компенсация съгласно националната и европейската правна рамка.

Пет научно-изследователски кораба ще правят проучвания за мрежа от оптични кабели в Черно море

Пет научноизследователски кораба, плаващи под чуждо знаме в морските пространства на България в Черно море, получиха разрешение от правителството да извършат прецизно проучване във връзка с реализирането на проект „Кардеса“ за система от оптични кабели между държавите от Кавказкия регион и Европа.

Кабелната система трябва да свърже Ахелой с Поти в Грузия и с разклонение до Шиле в Турция. Целта на проекта е осигуряването на нов цифров коридор между основните мрежови хъбове на Истанбул, София, Тбилиси посредством допълнителна устойчива и сигурна мрежа. От решаващо значение за реализиране на проекта „Кардеса“ е определянето на трасе.

Променя се собствеността на участък от републикански път

Правителството обяви 1,606-километров участък от републикански път III-З57 „(о.п. Ловеч - Троян) - Орешак - (Дебнево - Велчево)“, преминаващ през урбанизираната територия на гр. Троян, за публична общинска собственост.

Пътният участък включва улиците „Радецки“, „Васил Левски“ и „Академик Ангел Балевски“. Към момента републиканският път започва от кръстовище на ул. „Радецки“ с ул. „Христо Ботев“ (републикански път П-35) и преминава по ул. „Радецки“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Академик Ангел Балевски“.

С акта на Министерския съвет трасето му се измества от централната градска част на Троян. Целта е извеждане на интензивния тежкотоварен трафик от центъра, намаляване на негативните екологични въздействия и задръстванията, понижаване на броя на пътнотранспортните произшествия и подобряване на безопасността на движение.

Индексирана е с 5% основната месечна заплата на изпълнителния директор на НАП

Със свое решение правителството индексира с 5% основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Промяната е в съответствие с чл. 3, ал. 2, изречение трето от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и Решение № 47 на Министерския съвет от 2026 г., в което е посочено, че натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5,0 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.

Възнаграждението на изпълнителния директор на НАП се определя от Министерския съвет, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за Националната агенция за приходите.

Приета е нова Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за пощенските услуги

Със свое постановление правителството прие нова Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги. Отменя се Тарифата, приета с ПМС № 144 от 2002 г., като причината за промяната е въвеждането на еврото като парична единица в страната ни.

Таксите са превалутирани в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване, определени в чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В Тарифата има промяна, съгласно която срокът за заплащане на годишната такса за контрол ще се промени от заплащане на тримесечна база на еднократно заплащане - до 15 юли на следващата година.

Премахва се изискването за представяне на заверено платежно нареждане за извършено плащане по банков път, като проверката ще се извършва по служебен път.

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с приемането на акта, са предоставяне на точна информация за размера на дължимите държавни такси в евро за услугите, предоставяни съгласно Закона за пощенските услуги, както и намаляване на административната тежест чрез промяната в срока за заплащане на годишната такса за контрол и отпадането на изискването за представяне на копие от платежно нареждане.

Правителството предлага да бъде назначен нов посланик на Република България в Република Естония със седалище в Хелзинки

Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента да бъде освободена г-жа Селвер Халил, посланик на Република България в Република Естония със седалище в София, и да бъде назначена г-жа Зорница Апостолова, посланик на Република България в Република Финландия, и за посланик в Република Естония със седалище в Хелзинки.

Осигуряването на активно дипломатическо представителство на България за Естония е от съществено значение в стремежа за по-нататъшно задълбочаване на дипломатическите отношения. Решението да бъде възстановена практиката България да се представлява в дипломатическите си отношения с Естония от посолството си в Хелзинки, Република Финландия, ще допринесе за по-активното и оперативно взаимодействие на политическо ниво с държавата на вторична акредитация предвид географската близост на задграничното ни представителство в Хелзинки до Република Естония.

Правителството прие доклада за дейността през 2025 г. на Съвета по европейските въпроси

Министерският съвет прие Годишния доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2025 г.

Съветът по европейските въпроси е орган към Министерския съвет на високо политико-експертно ниво, който подготвя проектите на основните стратегически документи на България по въпросите от европейския дневен ред, както и проектите на позиции за участие на страната ни в заседанията на Съвета на ЕС.

Одобреният от правителството доклад съдържа информация за взетите от СЕВ решения в изпълнение на задълженията, възложени му с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС и за гарантиране пълноценното участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС, както и по отношение на мониторинга на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС. Съгласно разпоредбите на постановлението СЕВ не разглежда въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Политиката в областта на сътрудничеството за развитие.

През изминалата година СЕВ прие общо 544 решения, отразени в 49 протокола. През 2025 г., имайки предвид законодателния цикъл в рамките на Европейския съюз, се наблюдава тенденция Европейската комисия да провежда повече предварителни консултации (близо три пъти повече консултации е провела ЕК в сравнение с 2024 г.) и съответно да публикува по-голям брой законодателни предложения ( с близо 100 броя повече от 2024 г.), които се отличаваха с хоризонтален характер или такива за решаване на възникналите кризи чрез вменяване на нови ангажименти за държавите членки.

През 2025 г. в продължаващата динамична международна обстановка и интензивна работа на институциите на ЕС СЕВ затвърди основната си роля за изготвянето на единни и съгласувани национални позиции, което осигури последователно отстояване на националния интерес в интензивния процес на вземане на решения в ЕС, така и по отношение на мониторинга на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС.

Правителството одобри временното изплащане на допълнителни командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители в задграничното представителство на Република България в Ливанската република

Министерският съвет на Република България включи Ливанската република в списъка на страните, в които, поради възникнала заплаха за живота и сигурността, на дългосрочно командированите в съответните задгранични представителства на Република България служители и на придружаващите ги членове на техните семейства, временно се изплащат допълнителни командировъчни средства в размер на 15 на сто от базисния размер за съответната държава, определен в Приложение № 1 към Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Решението е във връзка с рязко влошената ситуация по линия на сигурността в региона след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023г. и последвалия военен конфликт между Израел и ливанската „Хизбулла“, чието военно крило е обявено за терористична организация. Сключеното през ноември, 2024 г. примирие продължава да не се спазва и от двете страни, като Израел продължава да нанася почти ежедневни удари срещу цели и обекти на „Хизбулла“, в т.ч. и в южните предградия на столицата Бейрут, а „Хизбулла“ отказва да се разоръжи, въпреки усилията в тази насока на президента и премиера на Ливан, и международния натиск в това направление. Предвид това, както и отказа на Израел да напусне контролираните от израелските въоръжени сили обекти на ливанска територия, може да се очаква конфликтът да продължи за относително дълъг период от време, с висока степен на реалния риск за сигурността на живеещите и работещите в Ливан български дипломати и техните семейства.

Одобрено е финансиране на МВР за 2026 година

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г. Средствата в размер на 954 840 евро са за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР за периода януари - март 2026 г.

С друго решение се одобрява финансиране в размер на 5 647 816 евро за доставка на бланки за български лични документи от поколение 2019 г. за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи през месец януари и месец февруари 2026 г.

Одоврени са също така 3 666 156 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението за месеците януари, февруари и март 2026 г.

Одобрено е изменение на споразумение в сферата на отбраната

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Изменение № 01 към Споразумение за Проект № В PRJ-RT-1149 между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката Република, министъра на отбраната на Френската Република, Министерството на отбраната на Италианската Република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Полската Република, Администрацията за отбранителни материали, упълномощена от Правителството на Кралство Швеция и Федералния Департамент за отбрана, гражданска защита и спорт на Швейцарската Конфедерация за проект „Small arms ammunition technology“ (SAAT) на Европейската агенция за отбрана, влязло в сила на 01 август 2024 г.

С решението се предлага Министерството на отбраната, чрез Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, да се присъедини към Проектното Споразумение регламентиращо изпълнението на цитирания проект на ЕАО, който обединява 18 партньора от девет държави - включително производители на отбранително оборудване, изследователски организации и национални министерства на отбраната и има за цел да засили оперативната съвместимост между европейските въоръжени сили, както и да усъвършенства технологиите за боеприпаси.

На следващо място в проекта се предвижда активно да участва и дружество от отбранителната промишленост, а именно - „Арсенал“ АД. Дружеството е извършило предварителни разчети и е готово да осигури от собствени средства, покриващи труда на специалистите и необходимото оборудване за целия период на изпълнение на проекта.

Определят се цените в евро в Тарифата за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители, и таксата за първоначална регистрация в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост – търговци

Определят се цените в евро в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. За целта правителството прие проект на постановление за промени в Тарифа № 14. По този начин тя се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото у нас. Превалутирането е извършено като размерът на таксите в лева е разделен на официалния валутен курс - 1,95583 лв. за евро, а получената стойност е закръглена до втория знак след десетичната запетая, съгласно математическото правило.

Тарифа № 14 се адаптира и към изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), регламентиращ дейността на професионалните управители на етажна собственост - търговци. Съгласно закона е задължително тяхното вписване в Регистър на професионалните управители на етажна собственост - търговци, както и при промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване. Така в изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС в Тарифа № 14 се въвежда и определя размерът на таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост-търговец, както и за вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване съгласно закона.

Предвижда се таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост - търговец в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост - търговци да бъде 80 евро (или 156,47 лева). За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса - 72 евро (140,82 лева), което кореспондира с разпоредбите на Закона за електронното управление. Размерът е определен на база Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Припомняме, че съгласно ЗУЕС регистрацията е със срок на действие до 5 години, като след изтичането му, ако професионален управител - търговец иска да продължи дейността си, е необходима нова регистрация и съответно издаване на ново удостоверение.

Вписването на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, се предвижда да бъде 49 евро (95,84 лева). Цената се намалява с 10% и става 44,10 евро (86,25 лева) при заявление, подадено по електронен път.

Приетите с постановлението на Министерския съвет промени в Тарифата допринасят за възможността за вписване в регистъра на професионалните управители - търговци. Обръщаме внимание, че то може да се осъществява след приемане на наредба, уреждаща събирането, обработването, съхраняването и поддържането на регистрите, както и компетентните административни органи, които имат право да вписват, актуализират и заличават съответните данни в единната информационна система, обединяваща регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър на етажната собственост.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за безвъзмездно предоставяне на самостоятелни обекти в сграда-публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Централното военно окръжие - Военно окръжие II степен - Монтана. Самостоятелните обекти се намират в област Монтана, гр. Монтана и представляват трети, четвърти и пети етаж от сграда. Самостоятелните обекти в сградата са необходими за дейността на Централното военно окръжие - Военно окръжие II степен - Монтана.

Правителството прие също така Решение за обявяване на имот-частна държавна собственост за имот-публична държавна собственост. Предмет на Решението на Министерския съвет е имот, намиращ се в област Шумен, община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, с предназначение, свързано непосредствено с отбраната. Обектът е придобил качества на имот-публична държавна собственост, поради което, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет.

Правителството обявява имот - публична държавна собственост, който се намира в София, район „Студентски“, улица „Проф. Марко Семов“, за имот - частна държавна собственост. Той е с площ 3583 кв. м и се управлява от Министерството на здравеопазването. Промяната на статута на имота се налага поради предприетите от министерството действия за одобряване на изменение на плана за регулация на УПИ I -„за онкологичен институт“ и образуването на нов УПИ VII - 58 - „за офиси, медицински център, лаборатории, подземен и надземен паркинг, и други обществено обслужващи дейности“, в район „Студентски“. Досегашното предназначение на терена не кореспондира с предвидените от Закона за държавна собственост предпоставки за публичния характер на имота.

Министерският съвет предоставя на Министерството на електронното управление безвъзмездно правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост. Той се намира в град Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 1 и представлява „Помещение-механик“ с площ 15,70 кв. м, част от самостоятелен обект в сграда. До сега имотът се е стопанисвал от Висшия съдебен съвет, а сега ще се използва за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Правителството промени статута на имот, заедно с находищата се в него сграда, като го обяви за частна държавна собственост. Той е разположен на територията на гр. София, район Илинден. Имотът представлява неоперативен актив за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и е извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура. През него не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и същият няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Осигуряват се близо 25,6 млн. евро за капиталови разходи по проекти на Агенция „Пътна инфраструктура “

По решение на Министерския съвет 25 564 594,06 евро се осигуряват по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. Средствата са за извършване на капиталови разходи по изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ проекти. Така се предоставя възможност за заплащане на изпълнени дейности за обекти, които са стратегически и от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

Средствата са за сметка на верифицирани и възстановени разходи по Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. След приемането и влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за тях ще бъдат извършени промени по бюджета на МРРБ по реда на Закона за публичните финанси.

Одобрено е финансиране за дейността на ДП РАО

Министерският съвет одобри на днешното си заседание финансиране за Министерството на енергетиката за дейността на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО).

ДП РАО може да извършва дейности и да сключва сделки само във връзка с осъществяване на неговия предмет на дейност. Предприятието не може да участва в търговски или граждански дружества и няма право да сключва договори за кредити с търговски банки или други финансови институции, освен ако за това няма изрично решение на Министерския съвет. Дейностите на ДП РАО се финансират от фондовете „Радиоактивни отпадъци" и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" към министъра на енергетиката. Фондовете са целеви, създадени, за да гарантират изпълнението на специфични дългосрочни дейности, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивни отпадъци. Средствата за покриване на разходите на двата фонда се предвиждат ежегодно в държавния бюджет, по бюджета на Министерството на енергетиката.

Одобреното от Министерския съвет финансиране за 2026 г. в размер на 6.053 млн. евро е на основание чл. 50, ал. 2 и чл. 93, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), както и чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Министерският съвет предостави дерогация за доставки за АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет разреши на днешното си заседание да бъде предоставена дерогация от чл. Зж, параграф 1, чл. Зи, параграф 1 и чл. 5к, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С дерогацията се разрешава АЕЦ „Козлодуй“ да сключи договор за обществена поръчка с избран изпълнител, съгласно приложение към днешното решение. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, необходими за изпълнение на договора, изброени също в приложения към днешното решение.

Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“ е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата са с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

АЕЦ „Козлодуй“ е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което се проведе на 23 януари в Никозия, Кипър.

Министрите на правосъдието обсъдиха темата за укрепването на възстановяването на активи в развиващата се финансова среда. Проведе се и дискусия във връзка с трансграничното връщане на незаконно изнесени културни ценности, а по време на работния обяд фокусът на разговорите беше поставен върху насочването на млади хора в контакт с наказателната система към лечение от наркозависимост.

Министерски съвет одобри позицията на България и даде съгласие тя да участва по дело пред Съда на ЕС, свързано със заповедните производства и неравноправните клаузи

Министерски съвет одобри позицията на България и даде съгласие тя да участва по дело пред Съда на Европейския съюз. Дело С-672/25, Агенция за събиране на вземания е образувано по преюдициално запитване на Софийския районен съд.

Преюдициалното запитване е във връзка с тълкуване на Договора за Европейския съюз, Хартата на основните права на Европейския съюз и Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори. С него са поставени концептуални въпроси относно заповедните производства, които представляват най-масовата категория дела пред българските съдилища, а същевременно са и от значение за своевременно ликвидиране на забавите в плащанията. Те се отнасят до ключови принципи за работата на съдебната система и държавата като цяло, инстанционния контрол и силата на пресъдено нещо, от една страна, а от друга, до защитата на потребителите, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес.

България предлага на Съда на Европейския съюз, ако намери запитването за допустимо, да тълкува европейското законодателство така, че да се осигури баланс между принципите за ефективна защита на потребителите чрез служебна проверка за неравноправни клаузи и правната сигурност и разглеждане на делата в разумен срок.

С участието си по делото Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Кабинетът предлага акад. Драга Тончева за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага академик Драга Тончева да бъде наградена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие за особени заслуги в развитието на медицинската наука и образованието.

Драга Тончева завършва медицина в Медицински университет - София. Специализира в Института по медицинска генетика и в МУ - София, както и в Неапол, Лондон, Оксфорд, Великобритания и Токийския център за човешки геном. От 1978 г. е доктор по медицина. През 1997 г. е избрана за доцент, от 2006 г. е доктор на биологическите науки, а от 2008 г. - професор. През 2015 г. е избрана за член- кореспондент на Българската академия на науките, а от 2021 г. е академик.

Академик Драга Тончева е пионер и водещ учен в областта на медицинската генетика в България. Тя е с над 40-годишна научна и преподавателска дейност, ръководила е Катедрата по медицинска генетика и Националния геномен център към МУ - София. Има ключов принос за внедряване на молекулярно-генетични и геномни методи за диагностика на наследствени и социално - значими заболявания. Нейните изследвания обхващат широк спектър от направления, включително психоатричната геномика, онкогеномика, идентифициране на генетични рискови фактори и др.

Автор е на над 300 научни публикации, 14 монографии, десетки учебници и ръководства. Ръководила е и е участвала в множество съвместни международни и национални научни проекти. Била е ръководител на 40 успешно защитили докторанти и 54 дипломанти.

Академик Тончева има изключителна роля за въвеждането на молекулярно- генетичните и геномните изследвания за диагностика на наследствените заболявалия и на модернизацията на учебната дисциплина „Медицинската генетика“ в България. Допринесла е за развитието на изследователската инфраструктура у нас, като е създала и ръководила диагностични лаборатории, включително за пренатална диагностика и онкогенетика. Тя е признат международен авторитет, член на престижни научни консорциуми и редакционни бордове, носител на множество национални и международни отличия. Сред тях са и награди на МОН - носител е на Наградата за утвърден учен в областта на биомедицинските науки „Питагор” през 2010 г. и Златен медал през 1978 г.

Удължава се периода, в който държавните горски предприятия ще внасят в инвестиционните си фондове намален размер на отчисления от продажбата на дървесината

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите. Удължава се до края на 2026 г. периода, в който държавните предприятия по Закона за горите ще внасят намален размер от 1 лв. за куб. м от продажната цена на дървесината във фондовете „Инвестиции в горите“.

Намалението има временен характер до стабилизиране на финансовото състояние на предприятията. Целта е да се стимулира по-ефективното управление на оперативните средства на предприятията за изпълнение на обичайната им дейност. То е от съществено значение за поддържането на доброто здравословно състояние на горите и опазването на горските ресурси.

Всички левови стойности, посочени в постановлението, се превалутират в евро, съгласно изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Изменят се нормативни актове на Министерския съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С проекта на Постановление се осигурява пълно транспониране на Делегирана Директива (ЕС) 2024/782 на Комисията от 4 март 2024 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималните квалификационни изисквания за професиите „медицинска сестра с общ профил“, „лекар по дентална медицина“ и „фармацевт“. Актуализират се и единните държавни изисквания по специалностите „медицина“, „дентална медицина“, „фармация“, „медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски асистент“ съобразно мотивирани предложения, приети единодушно от всички висши училища, провеждащи обучение на студенти по посочените специалности.

С Директивата се изменят и минималните квалификационни изисквания за професиите „медицинска сестра“, „лекар по дентална медицина“ и „магистър-фармацевт“ и знанията и уменията, които трябва да бъдат придобити по време на обучението им с оглед на общопризнатия научен и технически прогрес.

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда в Кипър

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която ще се проведе на 5 и 6 февруари 2026 г. в Лефкозия, Кипър.

В дневния ред на неформалната среща е предвидено министрите да обменят мнения за изграждането на устойчива на климатичните промени Европа и по-специално как законодателството и финансирането могат да стимулират съгласуваността между европейската устойчивост на климата и водите.

Министрите ще обсъдят възможностите за укрепване и повишаване на ефективността на Европейския съюз в международните преговори по въпросите на климата, провеждани в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Предмет на дискусия ще бъде и бъдещият Акт за кръгова икономика, който се очаква да адресира най-критичните пропуски в действащото европейско законодателство, като създаде единен пазар на отпадъци и вторични суровини и насърчи търсенето на кръгови продукти, услуги и решения.

Одобрено е финансиране на Министерството на електронното управление за 2026 г.

Правителството прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на електронното управление за 2026 г. Средствата са необходими за обезпечаване на разходи в частта на националното съфинансиране по изпълнявани проекти по програма „Цифрова Европа“.

Правителството прие Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030)

Правителството прие Национална програма за превенция и информираност сред (2026 -2030). Програмата е разработена като инструмент за практическо прилагане на държавната политика в областта на младежта и превенцията и е в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2021-2030).

Целта на Програмата е да допринесе за намаляване на рисковото поведение и агресията и свързаните с тях негативни последици сред младите хора чрез прилагане на цялостен, координиран и устойчив подход за превенция, насочен към формиране на социално отговорно поведение и утвърждаване на здравословен начин на живот. Изпълнението на дейности по Програмата е насочено към млади хора между 15 и 29 години, които са нейна пряка целева група.

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Променя се трасето на участък от републикански път III-305 в с. Дерманци, община Луковит, както и собствеността на участък от общински път BLG2191/III -1903/ на територията на общините Разлог и Белица

Правителството взе решение за промени по пътната мрежа, преминаваща през село Дерманци, община Луковит, както и общински път BLG2191/III-1903/ на територията на общините Разлог и Белица.

Съгласно тях участък от републикански път III-305 “(о.п. Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - Дерманци - Гложене“, преминаващ по ул. „Васил Левски“ в урбанизираната територия на село Дерманци, се обявява за публична общинска собственост, а участък от ул. „Околовръстна“ в селото става публична държавна собственост. Така се измества трасето на участък от републиканския път III-305 “(о.п. Плевен - Луковит) - Крушовица - Садовец - Дерманци - Гложене“, който ще извежда интензивния тежкотоварен трафик извън централната част на селото. Целта е да се намалят негативните екологични въздействия, задръствания, предпоставките за пътнотранспортни произшествия и да се подобри безопасността на движение. Общинската администрация ще може да благоустрои централната градска част. Така дължината на републиканския път се увеличава с 846 м.

Със същото решение правителството обяви 8,350 км от общински път BLG2191/III - 1903/ - Елешница - Граница общ. (Разлог - Белица) - Палатик - Черешово /BLG2022/ за публична държавна собственост. Участъкът става част от републиканската пътна мрежа. Целта е да се осигури привеждане и поддържане на участъка, отговарящо на увеличения трафик, за да се намалят транспортните аварии и предпоставки за пътнотранспортни произшествия, и да се подобри комфорта на пътуване и безопасността на движение.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МТС за 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията. Средствата в размер на 8 550 964 евро са за капиталов трансфер за изплащане на задължения за доставка на нови локомотиви и извършване на основен ремонт на подвижен железопътен пътнически състав на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.

Финансирането ще се извърши на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

„РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС”ЕООД ще експлоатира дълбоки геотермални ресурси от находище „Шумачевски дол – Андроу”чрез добив на геотермална енергия

„РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС" ЕООД, гр. Златоград, ще експлоатира дълбоки геотермални ресурси от находище „Шумачевски дол – Андроу” чрез добив на геотермална енергия за производство на електрическа енергия. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Шумачевски дол - Андроу" е разположено в община Златоград, област Смолян. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира над 124 млн. евро в добива.

В рамките на находището е предвидено изграждане и експлоатация на геотермална система за добив и реинжекция на геотермални ресурси от дълбок геотермален резервоар. За оползотворяване на ресурса ще бъде изградена геотермална централа за производство на електроенергия.

Очакваното концесионно плащане за първата експлоатационна година на проекта е в размер на 600 хил. евро, а през последната година то ще надмине 1 млн. евро. С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в тримесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС” ЕООД.

Одобрен е проект на договор в сферата на отбраната

Министерският съвет прие решение за приемане на доклада на министъра на отбраната относно одобряване на проект на международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка” и на проект на международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“ по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби и за упълномощаване на длъжностно лице, да проведе преговори и подпише двата договора при условията на последваща ратификация.

Проектите на международни договори BU-P-AAL и BU-P-LBR са изготвени във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси”. С реализирането на международните договори, Военноморските сили (ВМС) ще разширят спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морски пространства на Република България. Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана.

Съгласно Закона за международните договори на България тези проекти на международни договори трябва да бъдат одобрени от Правителството и да бъде упълномощено определено длъжностно лице за тяхното подписване от страна на България. Предвижда се последващо ратифициране на двата договора от Народното събрание на България, което е условие за влизането им в сила.

Одобрено е финансиране на Министерския съвет за 2026 г.

Правителството одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер 1 500 000 евро, за капиталови разходи, за продължаване на дейностите, свързани с ремонт на пътя от пристанището до манастира „Св. вмчк. Георги Зограф“, Света гора, Атон. По този начин ще се създаде възможност многобройните поклонници от страната и чужбина да посещават манастира, който е част от колективен паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО, и респективно да бъде улеснен и обезопасен достъпът до него.

Одобрено е също така финансиране на Министерския съвет за 2026 г. за извършване плащания на присъдени суми с Решение № 352/23.12.2025 г. по търговско дело № 858 по описа за 2023 г. на Върховния касационен съд в размер на 8 239 915 евро.

Правителството одобри Закон за обществения транспорт

Правителството одобри проект на Закон за обществения транспорт. С него за пьрви път се създава цялостна и систематизирана нормативна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт в България. Законопроектьт е една от най-значимите реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост и е важно условие за предстоящото четвърто плащане по Плана.

Основната цел на закона е изграждане на единна национална система за обществен транспорт, която гарантира свързаност, достъпност, предвидимост и качество на услугата за всички граждани. Той поставя пътника в центъра на транспортната система, утвърждава железопътния транспорт като гръбнак на обществения транспорт и създава механизми за преодоляване на транспортната изолация на населени места.

Със закона се въвеждат ясни правила за транспортно планиране на национално, междуобщинско и общинско ниво. Министърът на транспорта и съобщенията утвърждава Националната транспортна схема, която включва координирани разписания за железопътен, автомобилен, въздушен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или морски каботаж. Разписанията на влаковете са основа за планирането на всички останали схеми, а прекачванията се организират с минимално време за престой. Общините разработват общинските транспортни схеми, включително междуселищните линии в рамките на общината, и могат да създават междуобщински транспортни схеми в рамките на една или две съседни области.

Законът въвежда превоз на пътници по заявка като част от общинските транспортни схеми. Този вид превоз се прилага за населени места без обществен транспорт, за да се осигури свързаност с общинския център или най-близката транспортна врьзка. По изключение превоз по заявка може да се извършва и в населени места с обществен транспорт, когато финансирането се осигурява от съответните общини.

Планирането и управлението на обществения транспорт става чрез национални информационни системи: Национална точка за достьп - интегрирана система за маршрутизация и планиране на пътувания в реално време; Интелигентна система за управление на обществения транспорт, включваща: Национален транспортен модел и Национална система за единен превозен документ; Клирингова система за разпределение на приходите от продажба на единни превозни документи между превозвачите.

Националната система за единен превозен документ (Single Ticket) позволява закупуване на единен слектронен документ за пътуване, който обединява различни видове транспорт в рамките на една трансакция. Системата осигурява оперативна съвместимост, отворени стандарти и мобилно приложение за продажба и проверка на превозни документи, без да отпада правото на издаването на физически носител.

Въвеждат се ключови показатели за ефективност и система „бонус-малус“ за коригиране на размера на разумната печалба, като се гарантира минимален размер на разумната печалба от 5%.

Предвидени са механизми за субсидиране и компенсиране на превозвачите, изпълняващи обществени услуги, като средствата се предоставят ежегодно чрез държавния бюджет. Законът допуска и финансиране от други източници, включително общински бюджети и европейски средства.

Законът няма да се прилага за таксиметров, специализиран, случаен и сезонен превоз, както и за чартърни, бизнес и международни полети извън вътрешните редовни линии.

Уреждат се и правата на пътниците, процедурите за подаване и разглеждане на жалби, изискванията за достъпност на инфраструктурата и услугите, както и контролните функции на компетентните органи.

Одобрено е финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026 г.

Министерският съвет разгледа и прие Решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026 г.

С Решението се предвижда одобряване на финансирането на средства за достигане на нормативно определени количества от питейна вода в размер на 1 500 000 евро на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Средствата ще се предвидят по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026г. в хода на актуализиране на разчетите по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

С приемането на решението ще се постигне оптималната обезпеченост на количествата от питейна вода, което ще е предпоставка за ефикасна и адекватна реакция на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ при възникване на кризи, бедствия, аварии и др. на територията на страната.

С друго решение се предвижда одобряване на финансирането на средства за достигане на нормативно определени количества от хлебна пшеница и фуражно зърно в размер на 30 000 000 евро на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Средствата ще се предвидят по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026г. в хода на актуализиране на разчетите по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

С приемането на решението ще се постигне оптималната обезпеченост на количествата от хлебна пшеница и фуражно зърно, което ще е предпоставка за ефикасна и адекватна реакция на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ при възникване на кризи, бедствия, аварии и др. на територията на страната.