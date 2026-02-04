Цончо Ганев: Бюджетът е провален изначално

Още по темата: Костадинов за "Петрохан": Започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ППДБ 04.02.2026 08:57

Народният представител от „Възраждане“ предупреди, че дефицитът е прикрит със счетоводни измами и нов дълг

“Бюджетът за 2025 година е провален изначално, а отчетеният от Министерството на финансите дефицит е резултат от счетоводни измами и прикриване на реални разходи.” - това заяви народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев в декларация от името на парламентарната група, в която отправи критики към финансовата политика на управляващите и предупреди за нарастваща дългова криза.

„Днес говорим за истината. Не за оптимистични отчети с числа, които звучат добре на хартия, но са измамни, когато разберем реалните ефекти върху живота на хората.“, започна изказването си зам.-председателят на “Възраждане” и подчерта, че представеният като успех резултат за дефицит от 3,1% от БВП е илюзорен.

„Само, че това е една откровена счетоводна измама. Истината е, че Министерството на финансите нарочно премълчава огромните разходи за инвестиции в отбраната и капитали за държавните дружества. Тези разходи официално се записват под черта и не се отчитат в баланса на консолидираната фискална програма. Но те пряко увеличават държавния дълг и реалния разход на пари на данъкоплатците“, заяви той.

Според Цончо Ганев, ако тези разходи бъдат включени в сметката, реалният дефицит надхвърля 5% от БВП.

„И това не е малка разлика с декларираните вчера само 3,1%. Това е безразсъдно задлъжняване“, подчерта той и обърна внимание и на приходната част на бюджета, която е била планирана нереалистично.

„Фактът, че са събрани само 95,4% от заложените приходи за 2025 г. е показателен. Най-големият провал е при събирането на данък добавена стойност - гръбнакът на приходите в нашата държава.“, каза Ганев и добави, че това е доказателство как правителството залага неизпълними цели още при приемането на бюджета.

По думите му балансът, с който се хвали финансовото министерство, е постигнат не чрез ефективно управление, а чрез орязване и забавяне на разходи.

„Държавата спаси бюджета не чрез икономии, а чрез закъснение в изплащането на своите задължения и в орязване на разходи. Постигнатият баланс беше чрез намаляване на капиталовите разходи на общините. Изпълнени са само 68% от заложените разходи по тях“, заяви той.

Ганев посочи още, че фирми и институции не получават навреме средствата си. Като пример той даде забавени плащания към здравеопазването и конкретно към детското хирургично отделение в болницата във Варна, където хирургичното отделение за деца се закрива.

„Точно такъв пример е как заради фиска, за да може да се покаже 3,1% дефицит, страдат децата на България.“, заяви народният представител.

Въпреки всички тези ограничения, по думите му дефицитът все пак надхвърля 3% от БВП, което според „Възраждане“ доказва, че бюджетът е несъстоятелен още в основата си.

„И въпреки това дефицитът надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт, което означава, че бюджетът е провален изначално. Подигравката с нашето общество е в новия държавен дълг, който продължава да се трупа дори и към днешна дата.“, каза Ганев.

Той изнесе и данни за нови заеми, поети от началото на годината, включително две емисии държавни облигации по 300 млн. лева, което по думите му води до близо 1 млрд. лева нов дълг само за кратък период.

„Генерално продължаваме с бодри стъпки да вървим по гръцкия сценарий на задлъжнялост. Държавата взема още пари назаем не защото има план за развиване на икономиката, а за да покрие дупки и текущи разходи“, заяви той и определи това като „управленска немощ“ и „изключително опасна фискална политика“.

Особено тревожни според него са и намеренията за 2026 година, когато проектът за бюджет е предвиждал възможност за поемане на около 21 млрд. лева нов дълг, след вече изтеглени 19 млрд. през предходната година.

В заключение Цончо Ганев заяви, че настоящата финансова политика не е стабилност, а прикриване на проблеми чрез кредити, които ще тежат на бъдещите поколения.

„Това не е състоятелна икономическа политика. Това е финансова нестабилност, прикрита с фалшива добрина и счетоводни измами. Бюджетната политика е въпрос на реални пари в джоба на всеки един наш съгражданин – в заплати, пенсии, услуги и инвестиции“, подчерта той.

От „Възраждане“ настояват за пълна прозрачност на реалния дефицит, прекратяване на практиките за прикриване на разходи, реалистично планиране на приходите и край на политиката на масово задлъжняване без ясен план за връщане на заемите.

„Истината е болезнена - България е в тежка икономическа и финансова криза.“, завърши Ганев, като заяви, че страната има нужда от коренна промяна и „Възраждане“.