ИТН към Илияна Йотова: Гюров и Главчев са политически фигури, отговорността е ваша

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер.

Точно в 13 ч. на "Дондуков" 2 пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

„Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато няма редовно правителство. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, а той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Отговорността за този избор е изцяло на Народното събрание, така е според промените в Конституцията, защото нито аз, нито президентът Румен Радев сме имали възможност да си кажем мнението по отношение на конкретните длъжности или избора на хората, които ги заемат“, заяви Илияна Йотова.

Тошко Йорданов отговори, че държавата е попаднала в сложна ситуация заради оставката на правителството, а отговорността, че няма бюджет е на тези, които свалиха кабинета. Народният представител допълни, че ИТН два пъти са сезирали КС за "домовата книга".

Председателят на ПГ на ИТН коментира вариантите за служебен премиер така:

"Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев - председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен".