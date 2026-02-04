„ДПС – Ново начало“ на консултации при президента, Илияна Йотова посочи дата за изборите

Продължават консултациите между президента Илияна Йотова и парламентарните партии за избора на служебен министър-председател.

В 10 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева-Али.

"В следващите седмици трябва да бъдат взети много спешни решения, протестиращите поискаха максимално бърза промяна. България работи с удължен бюджет, трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки за уязвимите хора, както и за доходите на гражданите. Последните промени в Конституцията са несъстоятелни във връзка със съставянето на служебен кабинет. Стремим се към предвидимост и максимална стабилност на страната", обясни президентът.

От изказването на държавния глава в началото на срещата стана ясно, че изборите вероятно ще са веднага след великденските празници - на 19 април.

"Правим всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великденските празници", каза Йотова и подчерта, че отговорността за лицата от "домовата книга" се носят от парламента, който ги е назначил.

"Имате доста широк избор за служебен премиер. За нашата политическа сила министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента за честни избори, трябва да има доказан административен опит, който познава структурите на държавата. Не бива да е приближен до някоя партия", заяви от своя страна Искра Михайлова.

По късно днес Илияна Йотова ще се срещне и с представители на "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ".