Отлагат с две години район „Чужбина“ (Обзор)

От МЕЧ призоваха „Възраждане“ да оттеглят законопроекта си

Предложиха изключения за САЩ, Канада и Великобритания

До 20 секции в държави извън ЕС на изборите, прие на второ четене правната комисия в НС

В страните извън ЕС да се разкриват до 20 секции, прие на второ четене правната комисия в парламента. Гласувано бе и отлагане с още две години на район “Чужбина”. Такъв ще бъде създаден през 2028 г.

За намаляване до 20 на секциите в страните извън ЕС гласуваха 12 депутати от ГЕРБ, БСП, ИТН и “Възраждане”, и 8 от ППДБ, ДПС-НН, МЕЧ и “Величие” бяха “против”.

Христо Расташки от МЕЧ призова “Възраждане” да оттеглят законопроекта си, тъй като сегашното Народно събрание нямало достатъчно легитимност за прокарването на подобни драстични промени.

От МЕЧ предложиха да се допуснат изключения към промените в Изборния кодекс за държави като САЩ, Великобритания и Канада.

“За добро или за лошо зад граница живеят стотици хиляди българи. Множество студенти са избрали там да довършат висшето си образование - млади българи, които се надяваме един ден те да се върнат и да допринесат с труда си за развитието на България”, коментира Явор Хайтов от Алианса за права и свободи (АПС).

Той посочи като пример САЩ, където много щати имат размери по-големи по територия от цяла България, но въпреки това там има само по една избирателна секция.

“Ние като едни истински родолюбци и патриоти настояваме тези хора да имат право на глас”, допълни още Хайтов.

Калин Стоянов от “ДПС - Ново начало” коментира, че парламентарната група ще гласува срещу ограничаването на изборните права на гражданите, тъй като то противоречи на конституцията.

“Величие” също се обявиха срещу текстовете, които ограничават конституционните права на българските граждани, живеещи в чужбина.

За 3 път внасяме този законопроект, припомни Петър Петров от Възраждане. Целта е да се спрат закононарушенията по избори в Турция, където имало агитация на турски език.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ припомни, че на изборите винаги е имало опашки пред секциите за гласуване в чужбина, когато са правени ограничения в броя на секциите. От ППДБ обявиха, че по време на консултациите при президента Илияна Йотова ще настояват за налагане на вето над промените в Изборния кодекс, които се очаква утре да влязат в зала за окончателно гласуване.