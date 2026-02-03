Демократичен алианс води Радев на изборите

Две марки в патентно ведомство свързват с коалиция на президента

Изпълнението на проекта върви по план

Две марки запазени в Патентното ведомство свързаха работещи там с бъдеща коалиция на президента Румен Радев.

Публикувани в системата на патентното ведомство са Български демократичен алианс и Български алианс за демокрация и напредък.

Заявителят не е обявен официално, както не беше обявен и за марката “Нашата България”. Оказа се, че президентът Румен Радев (2017-2026 г.) няма нищо общо с “Нашта България”, но марката бе запазена в патентното ведомство, след като се заговори, че е възможно коалицията да се казва така. Практика около изборите е да възпрепятстват конкуренти като се блокира възможността да ползват определени наименования за партии и коалиции.

Класовете, за които са подадени заявките за Български демократичен алианс и Български алианс за демокрация и напредък, недвусмислено говорят, че марката ще се ползва за политическа дейност.

Самият Радев призна в интервю за “Панорама”, че няма да регистрира партия преди изборите. Това означава, че ще ползва една или повече партии за явяване на изборите. Най-вероятно ще бъде регистрирана коалиция.

Към момента няма конкретика за това как точно ще се яви бившият държавен глава на изборите. Според политолози Радев ще съобщи това след насрочване на дата за извънредните избори.