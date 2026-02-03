"Възраждане" настоява президентът веднага да назначи служебно правителство и дата за избори

"Възраждане" настоява Йотова веднага да назначи служебно правителство и дата за избори. По отношение на направеното предложение от ГЕРБ - СДС сме категорични, че няма време за политически екзотики. Категорични сме, че президентката Йотова трябва да спре да дава време на правителството в оставка да управлява страната ни, а на наскоро влезлите в българския политически живот - да се подготвят за изборите, съобщават от партийната централа на Костадин Костадинов.

Призоваваме президентката незабавно да избере и назначи служебен премиер и правителство и да определи дата за нови избори, настояват от "Възраждане".

“Възраждане” няма да посети поредните консултации при президентката, обявиха в позиция до медиите на политическата партия още в понеделник. Председателят на “Възраждане” категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова, съобщават от пресслужбата на Костадинов.

От третата по големина политическа сила бяха категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.