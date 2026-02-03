Президентът: Обща е целта ни за прозрачни и честни избори, каквото е желанието на стотици хиляди граждани

Още по темата: Сачева към Йотова: Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети кого да изберете за служебен премиер 03.02.2026 11:21

Илияна Йотова проведе среща с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател

Предстоят ни трудни месеци, но общата ни цел е провеждането на прозрачни и честни избори, каквото е желанието на стотици хиляди български граждани в цяла България, и работеща държава – както до съставянето на служебния кабинет, така и по време на неговата работа до формирането на редовно правителство. Това заяви президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. От днес държавният глава започва разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от основния закон.

Илияна Йотова подчерта значението на консултациите с парламентарно представените политически формации, като по думите й те са част от конституционната процедура и не могат да бъдат формални. Президентът открои и споделената отговорност между изпълнителната и законодателната власт след последните конституционни промени от 2023 г., в резултат на които Народното събрание е постоянно действащ орган и посочи, че политическата отговорност не се прекъсва.

Илияна Йотова припомни също така, че след промените в основния закон президентът трябва да посочи служебен премиер измежду 10 лица, избрани и назначени на длъжността от парламента. „Това е огромна отговорност пред самите тях, защото с този акт на избор в Народното събрание те трябва да защитават не само своя личен авторитет, а и авторитета на институцията, която ги е избрала“, заяви президентът Йотова и допълни, че лицата в списъка са част от легитимността на парламента.

Тя открои аргументите за отказа на част от потенциалните служебни министър-председатели да заемат поста – от политически характер и свързани с ограничения на националното и европейското законодателство.

Ще взема своето решение, според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани, подчерта държавният глава. Тя изтъкна необходимостта от стабилност и предвидимост в България.

Илияна Йотова открои като изключително важно при разговорите си с политическите формации в парламента тяхното виждане за най-неотложните въпроси пред страната ни в следващите месеци, които няма как да бъдат отложени до съставянето на редовно правителство.

Във връзка с представено в рамките на разговора предложение от ГЕРБ-СДС да бъде избран нов председател на Народното събрание, който би могъл да приеме поста на служебен премиер, Илияна Йотова подчерта, че това е изцяло в ръцете на народните представители. „Не може да бъде мое желание, вярвам дълбоко в разделението на властите и смятам, че най-важно е те да работят в тясна координация, но едновременно с това се контролират взаимно“, посочи тя.

Държавният глава заяви, че няма намерение да отлага във времето датата за провеждане на предсрочния парламентарен вот.