Сачева към Йотова: Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети кого да изберете за служебен премиер

Нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и кого да изберете за служебен премиер. Ще се въздържаме от оценки за личността на един или друг кандидат за министър-председател. Това каза Деница Сачева от ГЕРБ при започналите консултации при президента Йотова.

„Обсъдихме в нашата парламентарна група, че има още една хипотеза пред вас. В рамките на останалите 239 народни представители вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни ангажиментите на служебен премиер. Ние като най-голямата група се ангажираме да подкрепим смяната на председателя на Народното събрание с човека, който посочите“, допълни Сачева.

В началото на разговора Йотова благодари, че са се отзовали за консултациите и подчерта, че те не са формални.

„Предстоят ни трудни моменти през следващите месеци, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори подготовка добра за тях и работеща държава, както от съставянето на служебния кабинет, така и по време на неговата работа до редовно правителство. Няма да бъде лесно в следващите седмици и до съставянето на служебния кабинет и след това. Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори, каквото бе желанието на стотици хиляди граждани, които протестираха. Това е голямата отговорност пред всички нас. Едновременно с това след последните промени в Конституцията, НС, чиито представители сте и вие един постоянно действащ орган, това в моите разбиране сочи, че политическата отговорност не се прекъсва. Тя става още по споделена между законодателната и изпълнителната власт, МС и НС, затова се надявам и на конструктивна работа занапред“, каза държавният глава.

След което отговори на Сачева: "Избор на нов председател на Народното събрание е изцяло в ръцете на депутатите. То не може да бъде по мое желание и препоръка. Дълбоко вярвам в разделението на властите. Те трябва да работят в координация, но трябва да има контрол между тях. Ще предложа и на другите парламентарни групи, но в малкото време, което ни остава, не мисля, че това е възможно. С екипа се стремим да изберем първата възможна дата за предсрочни избори. Разбира се, ще се съобразим с празниците, защото хората това го заслужават.“