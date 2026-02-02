"Възраждане" сезира Сарафов за катастрофата край Телиш, при която почина бивш кмет

Народният представител от „Възраждане“ Петър Петров изпрати искане до и.ф. главен прокурор във връзка с действията на Окръжна прокуратура – Враца по разследването на тежката катастрофа на път Е-79. При нея загина 44-годишен мъж от Монтана, пътувал в посока Враца. Петров изрази сериозни опасения, че спрямо обвиняемия – 32-годишен турски гражданин – не е поискана мярка за неотклонение, което създава риск той да се укрие и да напусне страната.

Инцидентът е от 27 януари 2026 г. в района на разклона за село Краводер. По данни, изложени в сигнала, турският гражданин е предприел изпреварване на пет тежкотоварни камиона в участък с непрекъсната осева линия, в нарушение на Закона за движението по пътищата, при което е последвал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил с монтанска регистрация. В резултат на удара водачът му е загинал.

По случая е образувано досъдебно производство, а турският шофьор е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост.

В сигнала си Петър Петров, който е народен представител от района на Монтана цитира медийни публикации, според които обвиняемият е бил настанен за оперативно лечение в болница, след което е била изготвена съдебномедицинска експертиза. В нея е било прието, че здравословното му състояние не позволява настаняване в арест или място за лишаване от свобода. В резултат спрямо него са били наложени забрана за напускане на страната и временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Народният представител обърна внимание и на общественото напрежение около случая. Той поясни, че до момента са проведени три граждански протеста - на 28, 30 и 3 януари, като близки и приятели на загиналия са изразили опасения, че обвиняемият може да се укрие.

„Никъде не намерих информация, поискана ли е от Окръжна прокуратура – Враца мярка за неотклонение на турския шофьор и ако е поискана, каква е определената от съда такава?“, пита Петров.

„Моите опасения са, че ако не бъде поискана от прокуратурата и съответно определена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, то налице е опасност водачът, причинил въпросното ПТП със смърт на едно лице, да се опита да се укрие от органите на разследването, като напусне територията на страната“, пише народният представител.

Като аргументи той изтъква както начина на извършване на деянието, така и обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин.

„Считам взетите мерки до момента от Окръжна прокуратура – Враца, а именно отнемането на СУМПС на водача и постановяването на забрана той да напуска територията на страната, за все още недостатъчни да обезпечат явяването му пред органите на разследването в рамките на досъдебното производство“, се казва още в сигнала.

В заключение Петър Петров апелира и.ф. главния прокурор да упражни правомощията си по Закона за съдебната власт и да инструктира Окръжна прокуратура – Враца за внасяне на искане в съда за определяне на адекватна мярка за неотклонение. Петров очаква писмен отговор в 14-дневен срок.