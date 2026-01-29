Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш - с 16 акта, 8 фиша и отнемана за алкохол книжка

Шофьорът на товарния автомобил, замесен в тежката катастрофа край село Телиш, има дълга история от нарушения на пътя.

По информация на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов, водачът е санкциониран многократно – съставени са му 16 акта и 8 фиша, а в миналото свидетелството му за управление е било временно отнето заради шофиране след употреба на алкохол.

Тогава отчетената концентрация е била под 1,2 промила и случаят не е бил квалифициран като престъпление, коментира пред БНТ прокурор Николов.

Според първоначалните данни от огледа на мястото на инцидента и на двете превозни средства, камионът се е движел в рамките на разрешената скорост. Точната скорост предстои да бъде установена чрез автотехническа експертиза. Като водеща версия за причините за катастрофата разследващите разглеждат състоянието на пътната настилка.

Николов уточни още, че на място е констатирано наличие на т.нар. черен лед – тънък, трудно забележим слой, който значително увеличава риска за водачите. По думите му това е било отчетено от екипите, работили на терен, въпреки уверенията на институциите, че са предприети мерки за зимно поддържане.

Шофьорът на тира все още не е дал официални показания, като до момента е проведена единствено беседа с полицейските служители.