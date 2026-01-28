Ужасяващи подробности за Диян, заклал жена си и избягал

Още по темата: Издирват мъж, заподозрян за убийство във Варна 28.01.2026 08:39

Тежко криминално престъпление разтресе варненското село Брестак. 31-годишен мъж е заподозрян за убийството на съпругата си. След жестокото престъпление той е избягал и се издирва.

По думите на жители на селцето и по непотвърдена от МВР информация, Диян Иванов е заклал жена си пред очите на малкото им дете. Това се е случило в малките часове на 26 януари.

Властите все още не изнасят информация по случая, нито какви са били евентуалните мотиви мъжът да убие жена си.

От Окръжна прокуратура – Варна потвърдиха, че ръководят досъдебно производство за убийство, но отказаха допълнителни подробности с мотив за следствена тайна.

Кметът на село Брестак също запази мълчание пред журналисти, позовавайки се на течащите оперативни действия. ОДМВР – Варна разпространи снимка и описание на заподозрения. Диян Иванов е висок около 170 сантиметра, със слабо телосложение и светли очи. В момента на изчезването му полицията е блокирала района около селото, но извършителят е успял да избяга преди това и все още не е открит.

Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на мъжа, могат да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото управление на МВР. Анонимността им е гарантирана.