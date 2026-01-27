Тежката катастрофа край Бургас: Двамата загинали са били пияни

Двамата загинали в катастрофата край Бургас, станала в неделя, били пияни. Водачът на BMW-то, мъж на 41 години, е бил с 1,76 промила алкохол в кръвта, а спътникът му, с 3,16 промила.

Това показват резултатите от проведените от служители на Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР Бургас анализи на проби от участниците в тежкия пътен инцидент от 25 януари.

Оцелялата 32 годишната водачка на "Фолксваген" е с отрицателна проба за алкохол. Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.



