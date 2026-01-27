Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания

Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно

Гледам, че са впрегнати всички либерал тролове да очернят. Страх тресе кочинката им! Нека. С право. Бил съм казал, че „ще се отвърже курсът на лева и нашата икономика фалира без руска газ“.

Очевидно това е истинска лъжа - аз никога не съм говорил за „прогноза“, че ще се промени валутният курс преди еврозоната. А че заради големите дългове (които в последствие свалиха и правителството на Борисов/Пеевски), има „опасност и риск“ за борда, както в Аржентина, Мексико. Имам и видео. И това може да се потвърди.

Но те горките забравиха и че от 2014 г. в Украйна имаше гражданска война. Не почва всичко с „непредизвиканата агресия“. Всичко за тях започва от днес - на тях да им е удобно. Амнезията и е присъща на тези духовни лемури.

Всъщност тезата за „падането“ на борда е именно на онези, които плащат на тролчета тип страничката „Копейкин“. „Ако не сме в еврото, ще падне бордът“. Ако не са забравили, това и говориха. Подиграват се на себе си. Царе тотални!

Винаги съм бил против борда, който по принцип като валутен съюз представлява неоколониална система: мислиш, че имаш левове, а всъщност имаш евро и опасността е, че когато се трупат големи задължения, този борд може да се отвърже и да обере българите. Точно както стана в Аржентина, Мексико и прочие.

Затова винаги съм защитавал лев, обезпечен със злато. И внимателно храчене. Както виждаме, целият свят се готви за това. Виждаме и цената на ценните метали къде изхвърча! Слава Богу, имам книги по тези теми. Всичко е на ръка разстояние за проверка.

По-скоро грешни са прогнозите на онези, които като Асен Василев, говореха, че няма никакъв проблем с цените, няма никакъв проблем с дефицита ден преди доклада за еврото, а всъщност стана проблем с тях на следващия ден след пристигането на този доклад. Много е кратка паметта на хората.

Имало икономически растеж, казват. Можели сме без евтина руска газ. Икономически растеж? Базиран на какво? На дълг, потребление и социални разходи и военизиране. И оттам загуба на покупателна сила. Най-бърз спад на промишления индекс в Европа бележи България! Най-високото поскъпване на производствените цени. Шампиони сме по деиндустриализация! На моменти с най-високите цени на тока в Европа. Нетен вносител вече ток дори и шампион в ръста на цените на енергоресурсите.

С едни от най-бързите темпове задлъжняваме в ЕС. Но всичко е точно. Пак ще са изненадани!

Колко е хубаво в ЕС днес! Германия е икономически труп. Прави танкове, но затваря автомобилни заводи. Връща наборната военна служба. Готви се за война. Благоденствие да видиш! Но зелената сделка се оказа провал, енергийната политика - също. Явно смятаме, че България е добре икономически, но това е от соевото мляко в кафето на жълтите павета. Излезте от София и ще видите. Либералната общност е податлива на самосугестия, но войната и обедняването чукат по всяка романтична глава, като дойдат. Затова да се събудят и да не се излагат! Сладури!

Преди няколко години започнах политическо участие с няколко тези. Първата беше, че предстои война в Украйна. Това се потвърди, както знаем, макар да ми се смееха по студията. Втората беше, че зелената сделка ще унищожи Европа и действително така и стана. Също познах. За жалост. Третото беше, че ще има висока инфлация и тази инфлация отново се материализира и буквално прегази и обра гражданите в Европа, включително и в България.

Четвъртата беше за висок мигрантски натиск. А сега казвам, че е спешно да си върнем златните резерви, защото това, което предстои, са много висока инфлация и не дай си Боже увеличаване на военния натиск! (Познах и полягването на ППДБ в скута на Борисов и Пеевски. И тогава се хилеха. Невротици, сър!)

Така че всички прогнози не само са били верни, но и вече изискват действия. Действието е час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания. Както сърби, поляци и унгарци. Както болшинството централни банки, които се готвят за кризи. Да правим излишъци в бюджта, не дефицити! И да инвестираме разумно.

Скараните с истината са тези дето не виждаха, че Франция е пред фалит!

Че зелената сделка е ад. Харесва ми какъв страх ги тресе. Но едно са се объркали. Че с вой в нета, ще уплашат другите хора, които вкараха в бурята на високите цени, енергийната бедност и войната. Няма да стане.