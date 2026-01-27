Задържаха внука на известен български политик за грабеж в София

По информация на разследващите деянието е извършено по поръчка

Полицията е задържала Цветан Микеле Кънчев, внук на Цветелин Кънчев, за грабеж в столичен магазин. Случаят е от 13 януари 2026 г., съобщава NOVA.

По информация на разследващите младежът е замесен в кражбата на две дамски чанти от луксозен магазин на улица „Черковна“ в София. Данните сочат, че деянието е извършено по поръчка.

Задържаният е роден през 2010 година. Към момента няма официална информация дали му е повдигнато обвинение и каква мярка за неотклонение ще бъде поискана от прокуратурата.

По случая се води разследване, като органите на реда изясняват всички обстоятелства около извършената кражба.

Цветелин Кънчев е български политик, започнал политическата си кариера в партията „Български бизнес блок“, а по-късно в „Българската евролевица“. Той е и сред учредителите на партия „Евророма“.