Президентът Илияна Йотова отваря „домовата книга“ (Обзор)

Първият разговор за служебен премиер е с Рая Назарян

Президентът Илияна Йотова отваря “домовата книга” и започва консултации за служебен премиер. Първата среща е насрочена за днес с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

Част от потенциалните кандидати от “домовата книга” - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече декларираха, че не желаят да са служебни премиери. Сред нежелаещите е и Рая Назарян.

В списъка са още, шефът на Сметната палата (и бивш служебен премиер) Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, зам.-шефовете на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

По предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва дата на изборите в двумесечен срок.

Почти сигурно вече е, че избори в края на март са невъзможни, тъй като формирането на служебен кабинет една ли ще се случи до 29 януари.