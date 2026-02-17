Прокуратурата с обвинение за учителя педофил, правил секс с 13-годишно дете

Още по темата: Педофилия в училище! Учител е задържан за сексуални действия с деца 17.02.2026 11:53

Районна прокуратура – Плевен привлече като обвиняем 28-годишен мъж за блудство и съвкупление с малолетни момичета

В Районна прокуратура – град Плевен на 13.02.2026 г. по реда на чл.212, ал.2 от НПК е образувано досъдебно производство за извършени две престъпления по чл.149, ал.1 и чл. 151, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването е установен извършителя на деянието (учител в местното училище), който с постановление на наблюдаващия делото прокурор е привлечен в качеството на обвиняем по делото, за това, че на 30.12.2025 година в село в област Плевен извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление с малолетно лице и на неустановена дата през месец февруари 2023 година в село в област Плевен се съвкупил с друго лице от женски пол ненавършило 14-годишна възраст, чрез използване на положение на зависимост.

Както съобщихме по-рано учител от плевенско село беше задържан за педофилия. След сигнал от майка на момиче, разследващите са събрали данни, че преподавателят е извършвал сексуални действия с поне две деца.

С постановление на наблюдаващия делото прокурор от 14.02.2026 г., обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане до Районен съд- Плевен за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“, което предстои да бъде разгледано.

Под ръководството на Районна прокуратура – Плевен се извършват действията по разследването, като с оглед чувствителността на информацията и възрастта на пострадалите лица, както и наличието на законовите предпоставки за разглеждането на делото при закрити врата, на този етап от разследването няма да се предостави друга информация по случая.