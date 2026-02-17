Васил Терзиев: Настоявам незабавно да се осигури охрана на кмета на Бистрица

Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата. За това призова кметът на София Васил Терзиев.

"При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му. Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти," продължи Терзиев.

По думите му независимо от коя политическа партия e всеки кмет, то той трябва да работи спокойно.

"Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов."

Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа.

Припомняме ви, че вчера бяха подпалени автомобилът в двора на къщата му, както и входната врата на имота. Самуил Попов е чул шум от експлозия и е видял, че колата гори, а в къщата му се усеща задимяване. Той разказва, че е забелязал как мотоциклет се отдалечава от дома му, като подозира, че нападението е извършено от двама души.