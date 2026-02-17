"Виждал съм жена и дете": Жителите на с. Българи притеснени след акцията в дома на Калушев

Над четири часа е продължила полицейската акция вчера в имота на Ивайло Калушев в бургаското село Българи. Въпреки продължителните действия на разследващите, официална информация за резултатите от претърсването от страна на МВР не беше оповестена.

По неофициални данни на БНТ са извършени претърсвания за документи и други доказателства, търсен е DVR-а. Това е устройството, което съхранява записите от видеокамерите. Доста видеокамери има по имота, но дали е открито, дали се пазят някакви записи, не става ясно.

Междувременно местните жители на Българи признават, че знаят малко за Калушев и дейността му, но са разтревожени от случващото се.

„Нищо конкретно не мога да ви кажа, защото нито съм се срещал с него — само бегло съм го виждал, като минават тук с колите. Високопроходими коли, по всичко личеше, че са добре оборудвани“, коментира местният жител Кирил Стоянов.

Кирил Стоянов не знаел какво се е случвало в имота.

„Не се показваха. Само веднъж съм виждал една жена и момченце – на 10-12 години, но отдалеч“, сподели той.