Как „ламата от Петрохан“ прибрал над 1 млн. лева

Бащата на Валери: Заставам твърдо на страната на сина си

Бащата на Валери Андреев – младежът, който на 14-годишна възраст е бил оставен от майка си при Ивайло Калушев в ботевградското село Краево – категорично подкрепя показанията на сина си, който пръв свидетелства, че е станал жертва на сексуално насилие. Това научи „Труд News“ от източници в МВР, запознати с разпита на мъжа, проведен миналата седмица.

Бащата, който също се казва Валери Андреев, е инженер и уважаван специалист в своята професионална област. В показанията си той разкрива мащабите на манипулациите, чрез които самоопределящият се за лама Ивайло Калушев е успявал да присвоява значителни суми от родители на деца, както и да въвлича момчета в зависимост, довела до сексуални посегателства.

„Калушев е изключително интелигентен и безспорно манипулативен човек, който чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и други методи е внушавал на последователите си определени идеи и така е осигурявал финансиране за собствените си действия“, заявява Андреев.

Според показанията му, съпругата му София Андреева, последователка на Калушев, е присвоила и прехвърлила над 1 млн. лв., с които фактически е подпомагала групата му в Мексико. През 2012 г. тя закупила къщата на Ивайло Калушев в село Краево на цена, десет пъти по-висока от пазарната – 260 000 евро при реална стойност между 20 000 и 25 000 евро. С тези средства Калушев купил яхта, с която заедно с Валери Андреев-младши, Деян Илиев и тогавашната му приятелка Невена отплавали от Европа към Мексико.

Докато групата била в чужбина, София Андреева и синът ѝ изтеглили над 200 000 евро от банкови сметки – средства, които бащата спестявал за образованието на Валери. Освен това, били продадени и семейни златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези пари групата закупила имот в Мексико, използван за живеене и медитации.

Валери Андреев-старши разказва, че дори след завръщането на сина му от Мексико преди седем години – след скандал с Калушев, който според него пренасочил вниманието си към новопристигналия Николай Златков – майката не повярвала на собственото си дете. „Съпругата ми замина спешно за Мексико, за да установи според нея причините за разрива. След като се върна, обвини сина ми и застана изцяло на страната на групата на Калушев – позиция, която поддържа и до днес“, заявява бащата. Той допълва, че започнал активно да подкрепя сина си.

Валери завършил вечерна гимназия по ускорена програма, записал се в Нов български университет и започнал нов живот. По думите на бащата, като подкрепа за усилията му организирал пътуване до Непал, където синът му изкачил маршрути в Хималаите до 6500 метра височина - преживяване, което му помогнало да преодолее травмите.

Бащата твърди, че едва наскоро е научил за сексуалните посегателства срещу сина му. По думите му те са започнали, когато Валери е бил на 15–16 години. Синът му не споделил по-рано поради притеснение от реакцията на баща си. Според показанията му, София Андреева продължила да поддържа контакт с групата, макар да отричала това. Преди около година полицията го потърсила във връзка с автомобила на съпругата му, открит в района на Петрохан, близо до село Гинци. Тя твърдяла, че е на гости в Своге, което впоследствие се оказало невярно.

По думите на Валери Андреев-старши, съпругата му вероятно е продължила да финансира Калушев и след завръщането на групата от Мексико. След като останала без средства, тя взела заеми от роднини и близки на обща стойност около 200 000 лв., които впоследствие той бил принуден да покрие след намесата на съдия-изпълнител.

Според него, средствата били предоставени на Калушев, макар тя да твърдяла, че ги дарява на църковни храмове. Мъжът е категоричен, че вярва на думите на детето си, което е първата документирана жертва на педофила Ивайло Калушев. Валери Андреев опровергава съпругата си София, която в интервю пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, обвини собствения си син, че е морално отговорен за смъртта на петимата мъже и 15-годишния Александър Макулев.

„Заставам твърдо на страната на сина си, а не на страната на пострадалите. Не приемам обяснението, че пет зрели мъже, интелигентни повечето от тях, могат да посегнат на себе си благодарение на сигнала, подаден от сина ми през 2022 г. в ГДБОП за отношенията на Ивайло Калушев към него и опасенията си, че това ще се повтори и с малкия Николай, който пристигайки в Мексико при Калушев е бил само на 10 годишна възраст“, посочва Валери Андреев-старши.