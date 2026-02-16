Манол Генов за "Петрохан": Нищо не сме крили по случая

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов заяви, че до момента министерството не е получавало сигнали от неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, за нарушения на екологичното законодателство.

„Споразумението с НПО-то не е активно към момента“, уточни Генов пред журналисти. Той добави, че и в Министерството на земеделието и храните не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив.

„Ако НПО-то е помагало на някого, е добре да каже“, коментира още той.

По думите на министъра проверките по случая „Петрохан“ са приключили, като всички данни за хода на проверките са вече изнесени.

„Нищо не сме крили по случая. Допълнителна информация няма откъде да дойде“, подчерта Генов.

Той обясни и ситуацията с въоръженото влизане на членове на НПО в екоминистерството:

„Те минават през портала с пистолет на кръста, получават споразумения за прекратяване, отказват, защото не са били целият състав на ръководството, и после изчезват.“

Генов заяви още, че не е търсил бившия министър Борислав Сандов за допълнителна информация.

„Аз не бих подписал такова споразумение без съгласуване с всички дирекции и звена. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството“, каза той и подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.