В последния си ден като министри Сандов и Белев раздали почти милион на НПО

На 1 август 2022 г., точно 24 часа преди да напуснат министерските си постове, Борислав Сандов и Тома Белев са отпуснали почти 1 милион лева – предимно на зелени НПО за дейности, лигитимирани като опазване на околната среда, пишат от "Еко Новини". Координатор на програмата е бил Христо Панчев, който по това време, освен съветник на Борислав Сандов, е и член на „Грийнпийс – България“. Организацията е част от коалицията „За да остане природа в България“, на чиято база е създадена партията „Зелено движение“ със съпредседател Тома Белев.

Според изложените данни, всички лостове и средства в Министерството на околната среда и водите са били предоставени на приближени лица и организации.

Програмата, по която МОСВ отпуска средствата, е обявена като младежка на 1 юни 2022 г. На 22 юни 2022 г., след вот на недоверие, правителството на Кирил Петков, в което Борислав Сандов е министър и вицепремиер, подава оставка. От тази дата кабинетът е в оставка.

Не е изненадващо, че тогавашното ръководство на МОСВ е бързало с определянето на бенефициентите. На 1 август, само ден преди Сандов да освободи кабинета като министър, той дава старт на програмата.

Кои са получателите?

Сред финансираните организации личат неправителствени структури, чиито представители са известни екоактивисти и членове на ПП „Зелено движение“.

- Сдружение „ВВФ – България“, представлявано от Веселина Кавръкова – съпруга на тогавашния зам.-министър Тома Белев. В управителния съвет участва и Саша Базуханова. Организацията е получила финансиране за два проекта – „Арт изложба“ и фотоконкурс.

- Българска фондация „Биоразнообразие“, с член на Изпълнителното бюро Петко Цветков – бивш съпредседател на ПП „Зелено движение“. Организацията има четири позиции, свързани с организиране на природозащитни лагери за младежи в Сакар и Рила.

- Сдружение „За дива природа Балкани“, чийто учредител е Андрей Ковачев, а член на управителния съвет е Петко Цветков. По време на конкурса Ковачев е главен съветник на Борислав Сандов. Той също е бивш съпредседател на ПП „Зелено движение“. Сдружението има четири позиции – обучение за поставяне на фотокапани, наблюдение на езерото Дуранкулак и Драгоманското блато, както и осигуряване на полеви пункт (палатка) за наблюдение на диви кози.

- Екологично сдружение „За Земята“, член на коалицията „За да остане природа в България“. Организацията организира партийни конференции, на които лектори са знакови лица от „Зелено движение“, ПП-ДБ и „Спаси София“. Такава конференция е проведена на 27 март 2024 г. във връзка с евроизборите. Особено активна е еколожката Десислава Стоянова. Проектът им в програмата е „Пирин без отпадъци“, изпълняван през декември.

- Българско дружество за защита на птиците, също член на коалицията „За да остане природа в България“. Това е НПО, което получава едни от най-големите грантове от националния бюджет и европейски програми. За последните два програмни периода от 2007 г. досега организацията е получила десетки милиони лева. В настоящата програма участва с два панела – „Запознаване с птици“ и „Зелена класна стая“.

- „Зелени Балкани“, също сред големите НПО. Тома Белев е бил председател на управителния съвет. Организацията е член на коалицията „За да остане природа в България“. Проектът им е в панела „Бъдеще за всички“.

- Фондация „Училище за природа“ в село Влахи, което според изложените данни е изцяло приватизирано от зелени НПО и служи като база за участие в обществени поръчки. Само за разселване на три лешояда са били получени 7,5 милиона евро. Собственик е Димитър Василев, известен с това, че е подал множество жалби срещу довършването на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле.

Изброените неправителствени организации са описани като структури със силна партийна окраска, гравитиращи около ПП „Зелено движение“ и част от коалицията „За да остане природа в България“. Повечето от представляващите и собствениците им са били съпредседатели и кандидат-депутати от партията.

Според изложената позиция, това са едни от най-големите получатели на обществени поръчки в областта на биоразнообразието. За двата програмни периода за екология в България са изразходвани 1,5 милиарда евро без видима полза за природата и околната среда. Твърди се, че средствата са използвани за изграждане на партийни структури и участие в избори и коалиции, в резултат на което Сандов и Белев са управлявали МОСВ и са разпределяли поръчки към приближени НПО.

В конкретния случай се посочва наличие на конфликт на интереси, като особено тежък е този при Тома Белев – зам.-министър по време, когато съпругата му, като управляваща „ВВФ – България“, печели конкурс по програмата.

Източник: Еко Новини