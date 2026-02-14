Борислав Сандов: Видях 15-годишния Алекс в „Петрохан“, мислех, че е син на Калушев

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов не вярва, че живеещите в хижа Петрохан са се самоубили и смята, че институциите дължат много отговори.

В интервю за Bulgaria ON AIR той обясни, че познава обитателите на хижата от времето, когато е бил министър. По думите му те са твърдели, че целта им е да помагат за охраната на защитени територии.

Сандов разказа, че за първи път е посетил хижата през 2022 г., придружен от свой съмишленик, и тогава не е забелязал нищо тревожно.

"Не бях сам, това категорично е важно да се каже. Бях със съмишленик в това първо ходене", сподели Сандов.

По-късно я е посещавал още два пъти.

"С невръстното ми дете и с жена ми. На еднодневни разходки. Не съм виждал нищо религиозно. Видях 15-годишния Алекс, мислех, че е син на Иво Калушев, много приличаше на Иво. Не съм си задавал въпроса дали е възможно дете, което не е дете на някой от тях, да е там", каза още Сандов.

Сандов изрази и съмнения относно версията за самоубийство, като посочи, че според него е нелогично хора, решили да сложат край на живота си, да оставят кучетата си вързани вътре.

Той подчерта, че към момента няма повдигнато обвинение срещу него и не вижда основание за такова.