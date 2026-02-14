Костадинов: Получихме сигнал за ситуация, подобна на „Петрохан“, но в Родопите

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на bTV, че според него около трагедията „Петрохан“ има данни за институционално прикриване и настоя за политическа отговорност.

По повод материалите по случая, изпратени в Народното събрание, Костадинов уточни, че лично не се е запознал с тях, тъй като не е присъствал в парламента, но депутати от партията му вече ги разглеждат.

„Не е имало агенти на ДАНС. В същото време, лично мое мнение, над тази престъпна педофилска секта е осъществяван чадър, защото има прекалено много съвпадения“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ разкри и какво е попитал МВР по време на парламентарно изслушване: Дали има данни за присъствието на действащи или бивши политици в хижата.

„Помолих да ми дадат един от трите възможни отговора – да, има; не, няма; или правим разследване и не можем да отговорим. Те ми отговориха: правим разследване, не можем да отговорим. За мен това означава, че има“, обясни Костадинов.

Костадинов заяви още, че партията му е получила информация за „абсолютно подобна ситуация“ в Родопите.

„Държавна територия, отпусната на безценица. След това оградено мястото. Правят се някакви много странни практики. Местни хора подавали сигнали в полицията – никакъв отговор, никакви действия“, каза той.

Ако информацията се потвърди, „Възраждане“ ще подаде официален сигнал, допълни Костадинов.