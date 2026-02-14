Показания на свидетели разкриват нови детайли по случая „Петрохан“

Дванадесет дни след началото на трагедията „Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев. С разрешение на наблюдаващите прокурори по разследванията за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица, материалите по делата бяха изпратени вчера на Народното събрание.

От NOVA публикуваха част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица.

Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.

„Първият ми контакт с Калушев беше, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам един от другите мъже и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт“, разказва той.

Мъжът обяснява още, че Калушев му е казвал, че самоубийството е „нещо много лошо“. По думите му, когато го попитал как би се самоубил, Калушев отговорил, че „би се гръмнал в главата с пистолет“.

В показанията се описва и йерархията в общността:

„Йерархията в общността, в която живеехме беше, че Ивайло Калушев е ‘лама’ или ‘гуру’. За другите нямаше официални рангове. Думата на Ивайло Калушев беше закон, не се оспорваше никога, приемаше се за истина“, свидетелства мъжът.

Няколко пъти пред разследващите е давал показания и спелеологът Яни Макулев. В разпит от 10 февруари, след като става ясно, че синът му е убит, той заявява:

„По отношение на самите видеозаписи на т.нар. "самоубийство" на тримата в хижата - имам съображения дали са истински или не.“