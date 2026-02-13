Полицайката, заловена с 2 килограма кокаин, остава в ареста

Още по темата: Полицайка е задържана с над 2 кила кокаин на Капитан Андреево 11.02.2026 17:08

Окръжният съд в Хасково остави в ареста 34- годишната полицайка, заловена с кокаин за 51 381 евро на "Капитан Андреево". Инспекторът от Охранителна полиция в МВР- Враца Десислава Павлова бе задържана, след като в акумулатор в личната й кола митничарите намериха 2.348 кг кокаин на 10 този месец при опит на младата жена на прекара наркотика към Турция.

На митничарите направило впечатление, че сама жена пътува със сравнително стар автомобил „Опел”. Той бил отклонен за проверка, по време на която Павлова споделила, че е била граничен полицаи и дори била командирована на "Капитан Андреево". Опитен митничар открил дрогата, скрита в акумулатора.

Адвокат Гергана Георгиева каза, че Павлова е в шок и не дава никакви обяснения, съобщи БНТ. Адвокатът поиска мярка „домашен арест”, като изтъкна чистото й съдебно минало, както и факта че има дете на 6 г., за което се грижи заедно с майка си. Като полицай в „Гранична полиция” тя е била награждавана, а от две години работи в "Охранителна полиция" във Враца.

Прокуратурата настоя за постоянен арест предвид престъплението, за което Наказателният кодекс предвижда от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 лева. Според прокурора Николай Трендафилов Павлова купилата Опела, с който е заловена, в Кюстендил, регистрирала го в СДВР, а на следващия ден потеглила за Турция. Тя е шофьор е от септември 2025 г. Срещу нея имало дисциплинарна проверка, тъй като не се явявала на работа. Пред прекия си ръководител заявила, че повече няма да работи.