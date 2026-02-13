МВР провело учение с НПО-то на Ивайло Калушев

МВР е провело съвместно учение с НПО-то на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Това съобщават от вътрешното министерство, след извършена проверка по повод твърдения на политически лица за провеждани „съвместни“ учения с неправителствената организация на територията на ОДМВР-Монтана.

Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.

"Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ (СТД) на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ /според текста на писмо до областния управител, подписано на 28 април 2023 г./.

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата И. К., И. И. и Н. З.

Няма открити други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ", посочват от МВР.

Продължава проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили по случая „Петрохан“ и дейността на НАКЗТ, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР.