Оставиха в ареста задържания за фалшиви над 205 000 евро при акция в Ловешко

Оставиха в ареста мъжа, който беше задържан за притежание на фалшиви над 205 000 евро при акция в Ловешко преди няколко дни.

На базата на предоставените доказателства Окръжен съд -Ловеч прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на задържания към повдигнатото му обвинение. То е тежко по смисъла на закона - предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

В съдебната залата стана ясно и че в момента срещу обвиняемия се води досъдебно производство за използване на подправен документ. Освен това съдът прие, че има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Решението на Окръжен съд -Ловеч може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново. В такъв случай делото ще се гледа на 19 февруари.