Задържа обвиняем, заканил се с убийство на двама мъже

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29 – годишен мъж, заканил се с убийство на двама мъже.

А.Й. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 23.01.2026 г. на бул. ”България”, преди кръстовището с бул. „Ив. Ев. Гешов“ в гр. София, обвиняемият се е заканил на двама мъже, като им казал: “Ще ви убия и ще ви приключа, ще видите какво ще стане на следващия светофар”. А.Й. е отправил и закана с жест представляващ плъзване на нож през гърлото си.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 144 ал.3 т.1, вр. ал.1 от НК , за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.Й. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.