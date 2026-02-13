Контрера: Цяла България видя за какви кукумицини става дума, средите на ППДБ са пълни с ненормалници

Медийните „лами“ на ПП-ДБ „простреляха“ ПП-ДБ с онази, наричаща се „майка“

Зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера и общински съветник в СОС реагира в страницата си във Фейсбук по темата с новите разкрития от една т.нар. „майка“, на момче, подлагано на „сексуални практики“ от лама Ивайло Калушев.

Цяла България видя за какви кукумицини и психопати става дума. Аз казвах ли Ви! Години наред обяснявам, че средите на ППДБ, Зелени и прочие либерали са пълни с ненормалници. Ама буквално ненормалници. Който не е гледал, да гледа! Да гледа, ако може да го изтърпи това цялото, коментира в емоционалния си пост Контрера.

Отдавна ние от ВМРО говорим за контрол над НПО – сектора в Българя, за осветляване на финансирането и на контактите, които те използват в своята дейност. Уви, бяхме обвинени в краен национализъм и тежък популизъм, дори.

Разбрахме, че госпожата, активист на ППДБ, е била част от групата, знае доста неща, финансирала ги е. На мига това лице трябва да бъде разпитано отново, но в Прокуратурата, а не от МВР. На мига! Аз съм потресен колко промит трябва да ти е мозъкът, за да говориш подобни неща за сина си. Да отричаш насилието срещу собствената си плът и кръв, за да оправдаваш някакъв „гуру“ и последователите му. Тази жена е била пряк свидетел на много неща, знае добре кои са хората, гравитирали около групата, кои са ги финансирали, кои са ходили на теферич на хижа „Петрохан“, казва още Контрера.

Припомняме, че още през 2019 г. Карлос Контрера предложи държавата да направи регистър на педофилите. Тогава отново бяхме обвинени в популизъм и тежки форми на национализъм

И не, за педофилия няма оправдание, няма толериране и не може да има! Трябва да има наказания, ако щете и химическа кастрация, завършва позицията си зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера.