Пожар в следствената служба във Враца, евакуират хора

Автор: Труд онлайн
Крими и право
Снимка: Pixabay

Пожар е избухнал в сградата на Окръжната следствена служба във Враца, намираща се на бул. „Демокрация“, съобщиха от BulNews. По първоначална информация огънят е тръгнал от помещение в административната част на сградата.

Според първите данни е изгорял шкаф с документи. Към момента причината за възникването на пожара не е установена.

Сигналът е подаден на телефон 112 от очевидци. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Всички служители и посетители са били своевременно евакуирани от сградата.

Огънят вече е потушен, но от част от прозорците продължава да излиза дим. Няма данни за пострадали.

След окончателното обезопасяване на обекта ще бъде извършен оглед от разследващи органи, които трябва да установят причините за инцидента.

Още от (Крими и право)

Най-четени

Мнения