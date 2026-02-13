Пожар в следствената служба във Враца, евакуират хора

Пожар е избухнал в сградата на Окръжната следствена служба във Враца, намираща се на бул. „Демокрация“, съобщиха от BulNews. По първоначална информация огънят е тръгнал от помещение в административната част на сградата.

Според първите данни е изгорял шкаф с документи. Към момента причината за възникването на пожара не е установена.

Сигналът е подаден на телефон 112 от очевидци. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Всички служители и посетители са били своевременно евакуирани от сградата.

Огънят вече е потушен, но от част от прозорците продължава да излиза дим. Няма данни за пострадали.

След окончателното обезопасяване на обекта ще бъде извършен оглед от разследващи органи, които трябва да установят причините за инцидента.