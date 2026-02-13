Какво е състоянието на 15-годишното момиче, наръгано от баща си в София

Пострадалото при инцидента в столичния квартал „Подуяне“ 15-годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“. Въпреки това състоянието ѝ остава тежко. Момичето е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация, ръководена от доц. Младенов.

Вчера пациентката беше въведена по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията е продължила няколко часа и е извършена от мултидисциплинарен екип специалисти.

Инцидентът стана в четвъртък, когато екипи на Центъра за спешна медицинска помощ реагираха на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. На място беше установена смъртта на 21-годишно момче. 15-годишното момиче е беше транспортирано в „Пирогов“ с множество прободни и порезни рани, а 78-годишна жена също е пострадала с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

По-късно Софийската градска прокуратура обвини мъжа, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.