Само по ръцете на 15-годишния Алекс няма следи от барут

Графолози изследват писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики", оцелели в изгорялата хижа „Петрохан“

Следите сочат: Убийство и пет самоубийства

Ивайло Иванов не успял да се гръмне от първия път

Петимата „рейнджъри“ от сектата в хижа „Петрохан“ имат барутни частици по ръцете. Следи от използване на огнестрелно оръжие няма само по дланите на 15-годишния Александър Макулев. Това съобщиха прокурорите от София и Враца, които работят заедно по двете дела за общо 6 убийства и самоубийства. Магистратите вече са получили резултатите от натривките по ръцете на жертвите, които дават по-ясна картина на случая.

Както писа „Труд news“, тялото на детето Алекс бе намерено в кемпер в местността Околчица и балистичната експертиза установи, че е застреляно отзад в главата, докато е било клекнало и със сплетени пръсти на ръцете. Със същия револвер „Колт Анаконда“ – 44 калибър „Магнум“ в средата на челото е бил застрелян и 22-годишния Николай Златков, а 51-годишния Ивайло Калушев е загинал, след като лапнал дулото на същото оръжие и дръпнал спусъкът. Предполагаше се, че „ламата“ е убил двете момчета с револвера, който е притежавал законно от 2021 г. и по ръцете на Калушев има най-много барутни частици. Но се оказва, че такива частици има и по ръката на Златков и най-вероятно той също да се е самоубил, а не е бил застрелян от своя духовен водач.

Картината е подобна и се телата на тримата „рейнджъри“, намерени до хижа „Петрохан“, а до тях три оръжия – пушка и два пистолета „Глок“ и „Хеклер и Кох“. Както се видя на запис от една от камерите, към 20 ч на 1 февруари тримата подпалват мазето и някои от стаите в постройката, след което излизат навън и се отдалечават извън зоната, покривана от камерата.

51-годишният Пламен Станев е открит застрелян упор с 9-милиметров пистолет „Глок“. Мъжът е с опърлени вежди и брада, но без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво. Дечо Василев (45 г.) също е загинал от изстрел от 9-милиметрово оръжие (най-вероятно „Хеклер и Кох“ –б.р) от много близко разстояние. И той има изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, попаднала по ръцете.

Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта на Дечо Василев, е възможно да бъде причинено със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата. Според заключенията по дясната ръка на Дечо Василев и по дясната ръка на Пламен Станев са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на оръжията , намерени до телата.

По-особен е случаят с 49-годишния Ивайло Иванов, чиято съдебно-медицинска и балистична експертиза още не напълно готова. Неговият панталон е обгорял частично от пожара, което показва, че също е участвал в палежа на хижата. Той обаче не загива от първия изстрел с намерената до тялото му пушка, а от втори изстрел със същия пистолет „Глок“ като Пламен Станев. Тъй като целите му ръце са били окървавени, назначена е допълнителна експертиза, която да открие и изследва барутни частици по дрехите му.

От прокуратурата уточниха още, че предстои да назначената графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики". Продължават са се събират сведения за изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

„В затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни в групата, както в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол“, оповестиха още от прокуратурата.