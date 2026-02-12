"Абсолютно всичките си пари, до последната стотинка": Откровенията на училище "Космос", където учеше мъртвият Алекс

Частно средно училище "Комсос" се оказа един от основните центрове, около които се завъртя криминалната сага "Петрохан" с фатален край и шест трупа, сред които и този на малолетно дете и млад мъж на 22 години. На финансирането и основаването му ще обърнем внимание по-долу.
От началото на седмицата в Министерството на образованието и науката текат проверки на алтернативното школо, което предлага обучение свързано с методи на "естествена психотерапия". Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г., като отсъствията му обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) чак на 3 февруари 2026 г., два дни след трагедията в Петрохан. С това институциите обясняват, че не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.
Извадените на показ от прокуратурата, както и от обикновени потребители в интернет, скандални факти около живота и дейността на "духовния водач" и "лама" Ивайло Калушев продължават да хвърлят в недоумение нормалните, психично здравите хора. Сагата е достойна за перото на Стивън Кинг и може би по-страшна от сериала "Туин Пийкс" на Дейвид Линч, както я сравни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Интервюта на родители на част от децата, предадени доброволно за отглеждане лично от тях на въпросния мъж, хвърлиха в потрес обществото – усещане за лична вина - нула, усещане за вина на Калушев за цялата трагедия - нула, обвинения към собствените им биологични деца - в изобилие.
Жена, оставила детето си на отглеждане при Ивайло Калушев, заяви, че е спонсорирала школата му и че никога не е повярвала на твърденията на сина си за упражнено сексуално насилие върху него, като го нарече "морален убиец" на групата. Въпросната Андреева призна още, че е подпомагала със солидни суми проекта му, както и целия му алтернативен и изключително скъп начин на живот и духовните линии, които следва.
Без доказани факти към момента, но е твърде вероятно да става въпрос за даването на едни големи пари под някаква форма и от родителите на покойния Алекс, застрелян трагично в кепмера на Калушев, намерен под връх Околчица. Днес прокуратурата съобщи официално, че по ръцете на малолетното момче липсват следи от барут. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол, докладваха още от държавното обвинение.
Държавната агенция за закрила на детето вече проверява училище "Космос" и как убитият 15-годишен Александър се е водел едновременно ученик във въпросното училище, а по цял ден е бил хижа "Петрохан". На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/26 г.
Както установи проверка "Труд news" Калушев е бил лектор на "Изследване на най-големите подводни пещери Мексико" по време на II Детски фестивал на науката "Космос от идеи" през месец юни миналата година. Домакин на фестивала е било Частно средно училище "Космос" в село Осоица. Събитието се е провело на 2 юни 2025 година в Cosmos International School в село Осоица. Това е видно от афиш, промотиращ събитието в профил в социалните мрежи на алтернативната образователна институция.
В запазена частично "бек ъп" версия на вече изтрия сайт на приключенската му школа "Роук", с която "Труд news" разполага, училище "Космос" фигурира като основен партньор. Факт, който директорката на алтернативното школо първоначално отрече в позиция в социалните мрежи, ден след като гръмна новината за намерените трима застреляни мъже край хижата и беше загатната връзката на Калушев с образователната институция. Самият той на няколко пъти промотира училището в социалните мрежи.
Освен високите такси, които са публични и малко семейства в България, могат да си позволят, остават въпросителни около увлекателно описаното от самата директорка Гергана Захариева начало на училището и случайното й запознанство с бъдещия й бизнес партньор.
Всичко започва през далечната 2007 г. от невинна ясла с преподаване на английски език, за да прерасне в детска градина в столичния квартал Драгалевци, а към днешна дата – в Частно средно училище "Космос", с. Осоица. Основател и идеолог на всичко това е Татяна Захариева, която е толкова дълбоко навлязла в
изкуството на психологическите науки, че не само успява да грабне с чара си децата, но и умовете на родителите им.
В интервю за "Форбс България" от 15 септември 2025 година със заглавие: "Как изоставено 100-годишно училище се превърна в международен образователен център", четем между редовете първите белези на наченки на нещо подобно на секта. Въпросната бизнес дама успява да убеди нейни съседи да инвестират "абсолютно всичките си пари", забележете – "до стотинка", както тя самата тя твърди, в изграждането на частното школо.
Публикуваме откъс от статията във Forbes без редакторска намеса:
"На първо място са инвеститорите. Семейство, с което Захариева се познава от години, когато започват да строят своя дом точно до детската ѝ градина в кв. Драгалевци. "Те оттогава и до днес са много толерантни към децата в градината, които играят, шумят, летят топки през оградата – казва Захариева. – Сприятелихме се във времето и още на първия месец ги доведох да видят училището. Те веднага решиха да ни подкрепят и инвестираха абсолютно всичките си пари, до последната стотинка в училището.“ Стойността на инвестицията към момента надхвърля 1 млн. Лв.
Елена Кънова влиза в проекта като съосновател на училището и представител на инвеститорите, които са родителите на съпруга ѝ. По стечение на обстоятелствата Елена и Татяна се запознават в деня на регистрирането на фирмата. Шегуват се, че това е „уредена сватба като от едно време“, но се оказва най-големият късмет и за двете, които откриват една в друга ценен партньор, с когото да гледат в една посока. Днес Захариева заема позицията на креативен директор, а Кънова е финансов директор на училището".
В периода на реставрация огромно предизвикателство е получаването на разрешително за противопожарна безопасност, тъй като сградата е на 100 години и не отговаря на съвременните изисквания. В продължение на месеци от противопожарната служба търсят начини и мерки как да покрият всички стандарти. „След това получихме подкрепа и от Министерство на образованието, които в средата на лятото направиха изключение и свикаха извънредна комисия за нас, за да ни дадат лиценз“, казва Захариева. Малко след това получават и международен лиценз по програмата на Cambridge", пише Forbes.
Дружественият договор на "Частно основно училище Космос" ООД, с който "Труд news" разполага е подписан на 20 септември 2021 година от Татяна Яворова Захариева и Елена Василева Кънова. Седалището на дружеството е в село Осоица, и адрес на управление Област София - Област, село Осоица, п.к. 2121. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева. Родената през 1974 година Татяна Захариева притежава пет дружествени дяла, всеки с номинал 100 лева, общо в размер 500 лева. Родената пред 1975 година Елена Кънова също притежава пет дружествени дяла, всеки с номинал 100 лева, общо в размер 500 лева. Датата на регистрация на юридическото лице Частно средно училище "Космос" е 04 април 2022 година.
Предмет на дейност на дружеството е: Осъществяване на дейност на частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение, както и всякакви други съпътстващи и относими към основната дейност на частното основно училище дейности, незабранени от закона. Обучение, възпитание и социализиране на ученици, което да осигурява условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование; извършване на задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния
образователен стандарт; езиково обучение, като предметът на дейност се осъществява след получаване на необходимите разрешения, респективно след вписване в съответните регистри, които се изискват по силата на нормативен акт.
В сайта на училище "Космос" намираме и представянето на Татяна Захариева - творчески директор и съосновател
Образование: Магистър по международни икономически отношения, УНСС. Курсове по психология и психотерапия.
Опит: Татяна е педагог визионер, който основава образователен център през 1997 г., а през 2009 г. създава първата двуезична детска ясла и градина в България.
Страстта й да възпитава любознателни и ориентирани към общността личности я кара да създаде Международно училище „Космос“, член на общността на Cambridge International. Освен в сферата на образованието, Татяна е пионер в организирането на спортни лагери за малки деца, като насърчава работата в екип и любовта към здравословния начин на живот от ранна възраст.
Елена Канова - Финансов директор
Образование: бакалавър по банково дело, фондова борса и посредничество, УНСС.
Треньор по волейбол и учител по физическо възпитание, НСА
Опит: Елена е опитен предприемач с опит в няколко стартъпа. Тя осъзнава значението на разнообразните образователни подходи и играе ключова роля в основаването на Международно училище „Космос“, като допринася за мисията му да предоставя иновативно образование на световно ниво. Участвала е и в няколко стартъпа.
Допълнителни интереси: спорт
"От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище "Космос". Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад", каза на изслушване в парламента председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова.
Не беше уточнено за кой директор става въпрос, тъй като директорките са две, но отговорните фактори уверяват, че обстойната проверка ще продължи. Очакваме да стане ясно и какви дарения са правени във времето от родители или партньори на училището в село Осоина.
Както "Труд news" разкри, удостоверението на Частно основно училище "Космос" от Министерството на образованието и науката с номер 323 от дата 22.07.2022 година и публикувано на сайта на образователната институция, е издадено 10 дни преди разпускането на правителството на Кирил Петков на 2 август 2022 г., с министър на образованието Николай Денков. Подписано е от зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева, назначена на 12 май 2022 г. от министър-председателя Петков.