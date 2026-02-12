"Абсолютно всичките си пари, до последната стотинка": Откровенията на училище "Космос", където учеше мъртвият Алекс

"След това получихме подкрепа и от Министерство на образованието, които в средата на лятото направиха изключение и свикаха извънредна комисия за нас, за да ни дадат лиценз", казва директорката на частно училище "Космос" Татяна Захариева

Частно средно училище "Комсос" се оказа един от основните центрове, около които се завъртя криминалната сага "Петрохан" с фатален край и шест трупа, сред които и този на малолетно дете и млад мъж на 22 години. На финансирането и основаването му ще обърнем внимание по-долу.

От началото на седмицата в Министерството на образованието и науката текат проверки на алтернативното школо, което предлага обучение свързано с методи на "естествена психотерапия". Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г., като отсъствията му обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) чак на 3 февруари 2026 г., два дни след трагедията в Петрохан. С това институциите обясняват, че не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.

Извадените на показ от прокуратурата, както и от обикновени потребители в интернет, скандални факти около живота и дейността на "духовния водач" и "лама" Ивайло Калушев продължават да хвърлят в недоумение нормалните, психично здравите хора. Сагата е достойна за перото на Стивън Кинг и може би по-страшна от сериала "Туин Пийкс" на Дейвид Линч, както я сравни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Интервюта на родители на част от децата, предадени доброволно за отглеждане лично от тях на въпросния мъж, хвърлиха в потрес обществото – усещане за лична вина - нула, усещане за вина на Калушев за цялата трагедия - нула, обвинения към собствените им биологични деца - в изобилие.

Жена, оставила детето си на отглеждане при Ивайло Калушев, заяви, че е спонсорирала школата му и че никога не е повярвала на твърденията на сина си за упражнено сексуално насилие върху него, като го нарече "морален убиец" на групата. Въпросната Андреева призна още, че е подпомагала със солидни суми проекта му, както и целия му алтернативен и изключително скъп начин на живот и духовните линии, които следва.

Без доказани факти към момента, но е твърде вероятно да става въпрос за даването на едни големи пари под някаква форма и от родителите на покойния Алекс, застрелян трагично в кепмера на Калушев, намерен под връх Околчица. Днес прокуратурата съобщи официално, че по ръцете на малолетното момче липсват следи от барут. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол, докладваха още от държавното обвинение.

Държавната агенция за закрила на детето вече проверява училище "Космос" и как убитият 15-годишен Александър се е водел едновременно ученик във въпросното училище, а по цял ден е бил хижа "Петрохан". На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/26 г.

Както установи проверка "Труд news" Калушев е бил лектор на "Изследване на най-големите подводни пещери Мексико" по време на II Детски фестивал на науката "Космос от идеи" през месец юни миналата година. Домакин на фестивала е било Частно средно училище "Космос" в село Осоица. Събитието се е провело на 2 юни 2025 година в Cosmos International School в село Осоица. Това е видно от афиш, промотиращ събитието в профил в социалните мрежи на алтернативната образователна институция.

В запазена частично "бек ъп" версия на вече изтрия сайт на приключенската му школа "Роук", с която "Труд news" разполага, училище "Космос" фигурира като основен партньор. Факт, който директорката на алтернативното школо първоначално отрече в позиция в социалните мрежи, ден след като гръмна новината за намерените трима застреляни мъже край хижата и беше загатната връзката на Калушев с образователната институция. Самият той на няколко пъти промотира училището в социалните мрежи.

Освен високите такси, които са публични и малко семейства в България, могат да си позволят, остават въпросителни около увлекателно описаното от самата директорка Гергана Захариева начало на училището и случайното й запознанство с бъдещия й бизнес партньор.

Всичко започва през далечната 2007 г. от невинна ясла с преподаване на английски език, за да прерасне в детска градина в столичния квартал Драгалевци, а към днешна дата – в Частно средно училище "Космос", с. Осоица. Основател и идеолог на всичко това е Татяна Захариева, която е толкова дълбоко навлязла в

изкуството на психологическите науки, че не само успява да грабне с чара си децата, но и умовете на родителите им.

В интервю за "Форбс България" от 15 септември 2025 година със заглавие: "Как изоставено 100-годишно училище се превърна в международен образователен център", четем между редовете първите белези на наченки на нещо подобно на секта. Въпросната бизнес дама успява да убеди нейни съседи да инвестират "абсолютно всичките си пари", забележете – "до стотинка", както тя самата тя твърди, в изграждането на частното школо.

Публикуваме откъс от статията във Forbes без редакторска намеса:

"На първо място са инвеститорите. Семейство, с което Захариева се познава от години, когато започват да строят своя дом точно до детската ѝ градина в кв. Драгалевци. "Те оттогава и до днес са много толерантни към децата в градината, които играят, шумят, летят топки през оградата – казва Захариева. – Сприятелихме се във времето и още на първия месец ги доведох да видят училището. Те веднага решиха да ни подкрепят и инвестираха абсолютно всичките си пари, до последната стотинка в училището.“ Стойността на инвестицията към момента надхвърля 1 млн. Лв.

Елена Кънова влиза в проекта като съосновател на училището и представител на инвеститорите, които са родителите на съпруга ѝ. По стечение на обстоятелствата Елена и Татяна се запознават в деня на регистрирането на фирмата. Шегуват се, че това е „уредена сватба като от едно време“, но се оказва най-големият късмет и за двете, които откриват една в друга ценен партньор, с когото да гледат в една посока. Днес Захариева заема позицията на креативен директор, а Кънова е финансов директор на училището".

В периода на реставрация огромно предизвикателство е получаването на разрешително за противопожарна безопасност, тъй като сградата е на 100 години и не отговаря на съвременните изисквания. В продължение на месеци от противопожарната служба търсят начини и мерки как да покрият всички стандарти. „След това получихме подкрепа и от Министерство на образованието, които в средата на лятото направиха изключение и свикаха извънредна комисия за нас, за да ни дадат лиценз“, казва Захариева. Малко след това получават и международен лиценз по програмата на Cambridge", пише Forbes.

Дружественият договор на "Частно основно училище Космос" ООД, с който "Труд news" разполага е подписан на 20 септември 2021 година от Татяна Яворова Захариева и Елена Василева Кънова. Седалището на дружеството е в село Осоица, и адрес на управление Област София - Област, село Осоица, п.к. 2121. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева. Родената през 1974 година Татяна Захариева притежава пет дружествени дяла, всеки с номинал 100 лева, общо в размер 500 лева. Родената пред 1975 година Елена Кънова също притежава пет дружествени дяла, всеки с номинал 100 лева, общо в размер 500 лева. Датата на регистрация на юридическото лице Частно средно училище "Космос" е 04 април 2022 година.

Предмет на дейност на дружеството е: Осъществяване на дейност на частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение, както и всякакви други съпътстващи и относими към основната дейност на частното основно училище дейности, незабранени от закона. Обучение, възпитание и социализиране на ученици, което да осигурява условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование; извършване на задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния

образователен стандарт; езиково обучение, като предметът на дейност се осъществява след получаване на необходимите разрешения, респективно след вписване в съответните регистри, които се изискват по силата на нормативен акт.

В сайта на училище "Космос" намираме и представянето на Татяна Захариева - творчески директор и съосновател

Образование: Магистър по международни икономически отношения, УНСС. Курсове по психология и психотерапия.

Опит: Татяна е педагог визионер, който основава образователен център през 1997 г., а през 2009 г. създава първата двуезична детска ясла и градина в България.

Страстта й да възпитава любознателни и ориентирани към общността личности я кара да създаде Международно училище „Космос“, член на общността на Cambridge International. Освен в сферата на образованието, Татяна е пионер в организирането на спортни лагери за малки деца, като насърчава работата в екип и любовта към здравословния начин на живот от ранна възраст.

Елена Канова - Финансов директор



Образование: бакалавър по банково дело, фондова борса и посредничество, УНСС.

Треньор по волейбол и учител по физическо възпитание, НСА

Опит: Елена е опитен предприемач с опит в няколко стартъпа. Тя осъзнава значението на разнообразните образователни подходи и играе ключова роля в основаването на Международно училище „Космос“, като допринася за мисията му да предоставя иновативно образование на световно ниво. Участвала е и в няколко стартъпа.

Допълнителни интереси: спорт

"От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище "Космос". Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад", каза на изслушване в парламента председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова.

Не беше уточнено за кой директор става въпрос, тъй като директорките са две, но отговорните фактори уверяват, че обстойната проверка ще продължи. Очакваме да стане ясно и какви дарения са правени във времето от родители или партньори на училището в село Осоина.

Както "Труд news" разкри, удостоверението на Частно основно училище "Космос" от Министерството на образованието и науката с номер 323 от дата 22.07.2022 година и публикувано на сайта на образователната институция, е издадено 10 дни преди разпускането на правителството на Кирил Петков на 2 август 2022 г., с министър на образованието Николай Денков. Подписано е от зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева, назначена на 12 май 2022 г. от министър-председателя Петков.