Килия и принудително настаняване в психиатрия за рецидивиста, намушкал 86-годишен варненец

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
Крими и право

Нападателят лежал по затворите от 1988 г., страдал от параноидна шизофрения

Мъжът, който на 8 февруари намушка многократно с нож 86-годишен варненец в Морската градина, бе задържан под стража с определение на Варненския окръжен съд. Пострадалият, известен като Васко Моржа заради навика си всеки ден да плува в морето, оцеля след няколко животоспасяващи операции в МБАЛ “Св. Анна” и вече е дал показания пред съдия.  

 Нападателят е обвинен в опит за убийство, за което законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор. Той е на 51 години и е осъждан многократно. Първата си присъда получил през 1988 г., когато бил едва на 14 г., а последното ефективно наказание изтърпял през февруари 2020 г. Мъжът е безработен и не живее на адреса, на който е регистриран. Затова магистратите прецениха, че има опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление и постановиха да чака процеса си в килия.

По искане на прокуратурата в друго производство тричленният състав на съда разпореди обвиняемият да бъде настанен принудително в психиатричното отделение на болницата към Затвора в Ловеч за срок до 30 дни, за да бъде установено психическото му състояние. Причината е, че е бил многократно лекуван, тъй като страда от параноидна шизофрения. По препоръка на вещо лице рецидивистът ще бъде изследван, за да се установи дали може да носи наказателна отговорност.      

