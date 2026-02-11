Николай оставен 11-годишен на „лама“ Иво

Бащата се уплашил, че майката и детето са отвлечени в Мексико

Майката на 22-годишния Николай Златков - Ралица Асенова обяви, че не вярва синът є и неговият духовен баща - “лама” Ивайло Калушев, както и останалите от сектата на “рейнджърите” да са сложили сами край на живота си. Жената смята, че са станали жертва на професионални убийци. Асенова казва още, че е гостувала в хижа “Петрохан” и живеещите там нямали такова въоръжение, за което беше изнесена информация от властите.

Майката повтаря мантрата за “четири черни джипа”, видени уж вечерта в неделя - 1 февруари, с които са дошли “убийците”, въпреки че МВР 5 пъти досега опроверга тази информация. Джиповете са били не 4, а два и са минали по обед. С тях се прибирали тримата обитатели на хижата, джиповете даже се виждат на първите кадри, заснети от дрон на Би Ти Ви около сградата.

“Труд news” обаче научи какво е разказал бащата на Николай Златков пред разследващите, на разпит миналата седмица, преди тялото на сина му да бъде открито край местността “Околчица”.

Мъжът е разведен отдавна с майката на Николай, има друго семейство и две деца. Той разказва, че Ралица Асенова оставила детето им при “лама” Иво Калушев в Мексико, когато то било едва на 11 години. Обяснила му, че синът ще живее в будистка комуна, няма да посещава училище и ще се занимава с гмуркане и духовни практики. Притеснен, че двамата може да са отвлечени, бащата заминал за Мексико. По негови думи вместо описания в интернет “будистки храм в джунглата”, той открил луксозен имот с високи стени и охрана. Ралица също живеела в раойна, но отделно от “комуната” и є давали да вижда момчето.

През 2022 г. бащата отишъл при Николай в хижа “Петрохан”, но не видял нищо обезпокоително. Николай бил с униформа и му разказал за “рейнджърската” си работа, но отказвал да говори за духовните си практики. Човекът признава, че не е приемал избора на сина си и майка му, но не е имал преки доказателства за злоупотреби. Въпреки това, начинът на живот в “комуната” на деца и пълнолетни мъже му се е струвал необичаeн и труден за разбиране.