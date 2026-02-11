Разследват Борислав Сандов за споразумението с „рейнджърите“ през 2022 г. (Обзор)

Проверяват кой в МВР разреши на сектата пушки, пищови и картечен пистолет „Скорпион“

Оригинални документи изчезнали от Министерството на околната среда и водите

Прокуратурата е започнала наказателно производство за евентуални длъжностни престъпления на бившия екоминистър Борислав Сандов, сключил през 2022 г. споразумение с НПО-то на хижа “Петрохан”. Това съобщи в парламента и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, но без да посочва името на длъжностното лице или лица, срещу които се разследването.

“Труд news” писа многократно за скандалната “сделка” на Миминстерството на околната среда и водите с някакво самозвано “Национално сдружение за контрол на зашитените територии”. То е създадено през януари 2022 г., а през феврурари Сандов слага подписа си, с който дава правото на униформени, които сами се наричат “рейнджъри”, да ходят въоръжени до зъби из гората да гонят берачите на боровники и гъби и да пускат дронове над защитените територии в Западна Стара планина.

“Рейнджърите” зщитавали защитените територии и с картечен пистолет “Чешка Збройовка”, модел ЕВО 3, известен като “Скорпион” от мутренските години в България.

Също в парламента екоминистърт в оставка Манол Генов разкри, че в деловодството липсват оригинални документи. “Екземплярът, наличен в МОСВ, не е в оригинал... Споразумението не е изготвено на бланка на министерството. Върху документа, наличен в деловодството на МОСВ, има ръкописно изписано “Вярно с оригинала” и е поставен подпис, като липсва печат на МОСВ”, обясни Генов.

Той посочи също, че в случая няма иницииращ документ с предложение за сключване на споразумението, т. е. няма следа кой е искал това споразумение да се сключи точно с това НПО, завладяло хижа “Петрохан”. Още във вторник от Окръжна прокуратура-София съобщиха, че от двете дела с по три трупа в хижа “Петрохан” и край връх “Околчица” са са отделили материали “за евентуални нарушения на длъжностни лица”.

“Извършва се цялостна проверка в служба КОС (Контрол на общоопасните средства) на всички дадени разрешителни за оръжия, свързани със случая”, лаконичен беше пред депутатите директорът на полицията Захали Васков.

Както писа “Труд news”, още преди да са учредили “рейнджърската” си организация и още преди са к8апули хижа “Петрохан”, Ивайло Иванов и Ивайло Калушев получават разрешители, съответно през август и през ноември 2021 г. Служба КОС към Районното управление на полицията в Монтана дава право на никому неизвестния юрист с практика в САЩ Иванов да притежава 16 оръжия.

Сайтът Breaking.bg публикува техният списък - седем ловни пушки, четири автоматични пистолета, карабина, пушка помпа “Бенели”, резревни цеви за някои от тях - и картечен пистолет на фирмата “Чешка Збройовка”, модел ЕВО 3 - това е известният у нас “Скорпион”, с какъвто в мутренските години бяха извършени няколко поръчкови убийства. Изнендващо, за да получи и той разрешителни от същото полицейско управелние, Ивайло Калушев си направил адресна регистрация в Монтана.

Така нашенският “лама”, чиято религия забранява да убива мравките, се запасал с пистолет “Глок” и револвер “Колт” от най-големия 44 калибър “Магнум”. Смята се, че с този револвер е застрелял двете момчета и се е гръмнал в устата.

Една част от заседанието на парламента беше закрито, като основно на въпросите е отговарял шефът на ДАНС Денев, тъй като материлите от проверката на агенцията от 2024 г. на сигнал срещу сектата в хижа “Петрохан” и до момента са секретни.