ГДБОП питали "Фейсбук" и „Старлинк“ за локацията на Иво Калушев

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ се е обърнала към администрациите на "Фейсбук" и „Старлинк“ за съдействие при установяване на местоположението на Ивайло Калушев, който изчезна след тройното убийство в хижа "Петрохан".

Това разказа заместник-директорът на службата Емил Борисов по време на днешното изслушване в Народното събрание за действията на институциите по казуса. Той обясни, че ГДБОП не е активна страна по разследването на този случай, но е получила молба за съдействие от сектор "Убийства" в ГД "Национална полиция".

Служители от дирекция „Киберпрестъпност“ са получили достъп до фейсбук профила на Ивайло Калушев и установили, че на 1 февруари в 16,07 ч. той е публикувал стихотворението „Борба“ на Христо Ботев. Разследващите изпратили запитване до „Фейсбук“ с цел локализиране на потребителя и получили отговор, че последно в профила е влизано от IP адрес на компанията за сателитен интернет достъп „Старлинк“, като последната активност е отчетена около 9:00 часа на 2 февруари, вторник. След този момент няма данни Калушев да е влизал отново в профила си до откриването на тялото му в кемпера под връх Околчица.

Впоследствие от ГДБОП тогава се обърнали към „Старлинк“, които предоставили приблизително местоположение на сателитната антена - в района на пещерата "Леденика" край Враца. Спектърът на покритие обаче бил голям, с форма на правилен хексагон, и обхващал почти целия Врачански балкан, обясни Емил Борисов.

В крайна сметка, след получен сигнал, на 8 февруари около 9:30 часа, в местността Паталейна беше открит луксозния кемпер „Химлер“ с телата на Николай Златков на 22 г., Александър Макулев на 15 г. и самият Калушев.

Проверка е направена и на предполагаем профил в "Инстаграм" на Николай Златков, но не е установено съществуването на такъв акаунт. Потвърдено е единствено, че Златков е използвал фейсбук профил, който все още е активен, обясни заместник-директорът на ГДБОП.

По думите му, в службата няма постъпили сигнали за наркотрафик или трафик на бежанци, свързани със случая.